去年「增加」收入近3.7億 苗栗市公所開源評鑑全縣第一

苗栗市公所重大建設，去年爭取補助3億多元，另蓋納骨堂預估收入約8000萬元，決算收入近1.2億元，縣府開源績效業務考核評鑑，奪下18鄉鎮市第一名，創下歷年來最好的成績。

縣府開源績效業務考核評鑑成績最近公布，苗栗市公所第一名，並獲獎勵金62萬6667元，其中，重大建設爭取補助部分，列舉13項，公所結合中央長照、前瞻建設等政策，爭取3億2692萬多元到位。

此外，苗栗市長邱鎮軍重要政見，去年7月納骨堂興建完成開始營運，預估收入約8000萬元，決算後收入1億1964萬多元，增加市庫收入近4000萬元，開闢新財源外，並積極爭取補助款，及活化資產增加收入，推動各項市政建設。

市公所指出，市公所將配合政府各項政策，並持續推動開源節流措施，積極開拓財源，嚴格控制預算，有限的資源做最經濟有效的利用，使市政能在穩健的基礎上持續向前邁進。