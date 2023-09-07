快訊

雨勢升級！17縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上

母偷吃女婿「LINE對話露骨調情」 她PO毀滅式截圖：我媽是制服控

教部五年再砸52億盼國際生留台工作 4類新型專班規畫曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年「增加」收入近3.7億 苗栗市公所開源評鑑全縣第一

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所去年7月納骨堂興建完成開始營運，預估收入約8000萬元，決算後收入1億1964萬多元，增加市庫收入近4000萬元，圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所去年7月納骨堂興建完成開始營運，預估收入約8000萬元，決算後收入1億1964萬多元，增加市庫收入近4000萬元，圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所重大建設，去年爭取補助3億多元，另蓋納骨堂預估收入約8000萬元，決算收入近1.2億元，縣府開源績效業務考核評鑑，奪下18鄉鎮市第一名，創下歷年來最好的成績。

縣府開源績效業務考核評鑑成績最近公布，苗栗市公所第一名，並獲獎勵金62萬6667元，其中，重大建設爭取補助部分，列舉13項，公所結合中央長照、前瞻建設等政策，爭取3億2692萬多元到位。

此外，苗栗市長邱鎮軍重要政見，去年7月納骨堂興建完成開始營運，預估收入約8000萬元，決算後收入1億1964萬多元，增加市庫收入近4000萬元，開闢新財源外，並積極爭取補助款，及活化資產增加收入，推動各項市政建設。

市公所指出，市公所將配合政府各項政策，並持續推動開源節流措施，積極開拓財源，嚴格控制預算，有限的資源做最經濟有效的利用，使市政能在穩健的基礎上持續向前邁進。

延伸閱讀

周春米率縣府團隊參展國際照顧博覽會 落實在地安老

徐耀昌退國民黨、列侯友宜四罪狀 朱立倫：小恩小怨非重點

【即時短評】徐耀昌退出國黨 親者痛仇者快？

徐耀昌退黨 國民黨立委參選人邱鎮軍表示遺憾

相關新聞

驚！ 竹市香山濕地金城湖野狗橫行 竟一口把小鳥吃掉

時序入初秋，又到了北方候鳥南向度冬的季節，新竹市占地1600坪的香山溼地為遷徙型水鳥的重要中繼補給站，不過新竹市野鳥學會...

新竹縣新增1起本土登革熱個案 曾返回雲林割竹筍

新竹縣本周新增1起本土登革熱個案。新竹縣衛生局指出，截至9月7日止，新竹縣已累計10例確診登革熱病例，目前均為輕症，其中...

去年「增加」收入近3.7億 苗栗市公所開源評鑑全縣第一

苗栗市公所重大建設，去年爭取補助3億多元，另蓋納骨堂預估收入約8000萬元，決算收入近1.2億元，縣府開源績效業務考核評...

囤房稅2.0預計2025年開徵 竹市自住7萬戶將迎來小確幸

行政院通過房屋稅差別稅率2.0（俗稱囤房稅2.0）方案，中央預計今年底完成修法，明年7月起實施，2015年5月開徵適用。...

桃園大雨龜山工業區水患抽水機奏效 市府改善八德淹水

桃園市8月10日強降雨造成龜山工業區興邦路淹水和轎車車輪一樣高，汽機車拋錨或泡水。水務局檢討後在該路段裝設8組抽水機待命...

富禮國中射箭館工程今終於決標 拚明年底完工

新竹市富禮國中有「射箭國手搖籃學校」之稱，2019年獲核定增建射箭館工程迄今仍未啟動，體育署去年底來函市府，表示若無法在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦