囤房稅2.0預計2025年開徵 竹市自住7萬戶將迎來小確幸

行政院通過房屋稅差別稅率2.0（俗稱囤房稅2.0）方案，中央預計今年底完成修法，明年7月起實施，2015年5月開徵適用。新竹市稅務局今天指出，囤房稅2.0可減輕全國僅持有單一房屋且供自住的家戶房屋稅負擔，新竹市稅率將從1.2%調降為1%，預估2025年5月開徵時將有7萬戶受惠，每戶約可省下800元，迎來小確幸。

竹市府稅務局指出，財政部預告修正草案非自住住家用房屋3大修正重點，1為將「縣市歸戶」修正為「全國歸戶」；2為非自住住家用法定稅率從1.5%至3.6%調升到2%至4.8%；3為地方政府「可」訂定差別稅率修正為「必須」訂定差別稅率。

另，為減輕單一自住者負擔，本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶房屋且供自住稅率降至1%，原自住條件「本人、配偶或直系親屬實際居住」，參據土地稅法第9條自用住宅用地定義，增訂本人、配偶或直系親屬應「辦竣戶籍登記」，且無出租或供營業情形。

稅務局說明，依新竹市今年房屋稅開徵資料顯示，開徵約20萬戶，在新竹市擁有1房且為全國單一自住有近6萬9千戶，占了開徵戶數的三分之一。目前自住稅率1.2%，依據囤房稅2.0草案，全國單一自住稅率降為1%，屆時民眾將迎來減少6分之1稅款的「小確幸」，受惠的7萬戶平均每戶約可省下800元。

稅務局進一步分析，今年在新竹市全國單一自住房屋現值分布情形，現值在100萬元以下有6萬834戶，占88.2%比例最高；100萬至300萬有7873戶，占11.5%；300萬元以上有204戶，僅占0.3%。草案立法通過實施後，新竹市也會訂定全國單一自住高價房屋排除條件，在一定金額以上房屋現值予以排除適用1%，維持1.2%稅率。

稅務局指出，新竹市去年7月1日起實施囤房稅，依持有新竹市非自住住家用房屋戶數按差別稅率課徵，5戶以下每戶2.4%、6戶以上每戶3.6%。今年首度開徵囤房稅，加強宣導及輔導，順利完成開徵作業，並輔導近2000戶改適用自住優惠稅率，未來將持續推動囤房稅，落實居住正義。