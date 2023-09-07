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桃園大雨龜山工業區水患抽水機奏效 市府改善八德淹水

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園水務局在龜山工業區興邦路布置重兵裝8具抽水機解決大雨水患。圖／桃園市水務局提供
桃園水務局在龜山工業區興邦路布置重兵裝8具抽水機解決大雨水患。圖／桃園市水務局提供

桃園市8月10日強降雨造成龜山工業區興邦路淹水和轎車車輪一樣高，汽機車拋錨或泡水。水務局檢討後在該路段裝設8組抽水機待命，昨天中午大雷雨發揮效果，興邦路雨量雖然大但是未造成淹水。

水務局表示，昨天區域降雨時間長，龜山工業區排水溝逼近滿水位，於是立即啟動8具抽水機把雨水溝的水排入東門溪，避免重演8月10日淹水情形，抽水後確實沒再淹水，其實不只這段路布置抽水機，東門溪沿岸都會找出易淹水區放置抽水機，但是興邦路是布「重兵」位置。

另外，桃園市昨天中午一場大雷雨一直下到傍晚，八德區1小時測得51.5毫米強降雨量，造成多處積水，介壽路二段582巷與596巷（瑞泰里）水深及小腿肚造成部分住家淹水，雖然現場地勢比介壽路低，但是住家反映已經很久沒這麼嚴重淹水，質疑捷運綠線工地影響排水。

捷運工程局今天上午說明，昨天中午大雨淹水嚴重的位置距離捷運綠線工地還有約200公尺，離G03站（介壽路二段、巧克力街口）更遠，無論軌道或車站工程都會先做好排水包括加寬斷面。水務局初步會勘研判因為瞬間雨量大，介壽路二段582巷與596巷社區地勢平均比介壽路低80公分，原有排水溝宣洩不及，這部分會再和區公所研議改善計畫。

水務局長劉振宇另外要求協助捷工局、八德區公所了解介壽路二段和周邊社區地基高低差的排水關係，還有附近更寮腳（地名）排水系統是否完善，是否會造成社區碰上大雨就容易淹水的情形。

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