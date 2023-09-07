驚！ 竹市香山濕地金城湖野狗橫行 竟一口把小鳥吃掉

時序入初秋，又到了北方候鳥南向度冬的季節，新竹市占地1600坪的香山溼地為遷徙型水鳥的重要中繼補給站，不過新竹市野鳥學會近期發現每天漲潮期間水鳥聚集地「金城湖」因為長期嚴重淤積，導致野狗橫行，不僅干擾、攻擊鳥類，甚至出現一口吃掉剛孵出小鳥的驚悚場景，讓鳥友們相當擔憂，呼籲市府重視金城湖的清淤與野狗的移除管理。

新竹市動物保護及防疫所對此回應，先前有接獲過金城湖有野狗聚集通報，針對野鳥學會反映將加強巡捕、設置誘捕龍，盡可能降低攻擊事件，也會加強勸導當地愛媽不要餵食，以免造成浪犬群聚。後續若巡捕到野狗將會收容、不回置，避免回置再度引發衝突風險。

新竹市野鳥學會指出，金城湖是國際馳名的賞鳥熱點，是許多國外賞鳥者來到台灣指名造訪的鳥點，堪稱新竹市的國際門面之一，無奈當地長期缺乏疏濬，導致泥沙堆積、水域減少、湖區積沙嚴重陸化，造成野狗進入湖中追逐鳥類、攻擊、甚至吞食的情況。

有鳥友近日接連拍攝到野狗在金城湖內成群攻擊野鳥，甚至吞食的畫面，令人怵目驚心，野鳥學會認為，此狀況加劇，威脅區內動植物生態發展，不僅抹煞了竹市府為保育香山溼地而畫設新竹濱海動物保護區所付出的努力，也讓身為香山濕地門面的金城湖蒙上汙名。