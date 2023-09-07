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富禮國中射箭館工程今終於決標 拚明年底完工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市富禮國中射箭場館增建工程完工模擬圖。圖／市府提供
新竹市富禮國中射箭場館增建工程完工模擬圖。圖／市府提供

新竹市富禮國中有「射箭國手搖籃學校」之稱，2019年獲核定增建射箭館工程迄今仍未啟動，體育署去年底來函市府，表示若無法在今年6月發包，將收回中央補助款，經第3次開標再度流標，市府今指出，經全面重新檢討預算書圖，詳實考慮當前營建市場物價水準，調整編列合理經費預算，終於在今天決標，預計10月開工，明年底竣工，會以全新面貌開啟竹市射箭培訓新里程。

富禮國中校內射箭發射棚使用14年，2019年5月24日市府獲體育署核定增建射箭館，計畫總經費4000萬元，包含中央補助經費2800萬元，經費雖已核定，但卻3度流標。

市府分析流標原因，是因近年國內公共工程面臨大環境缺工、缺料、通貨膨脹、俄烏戰爭等因素，降低廠商投標意願，中央及各縣市政府都面臨同樣的情況。

市府指出，經全面重新檢討預算書圖、依規定編列物價調整費，並適度規畫工期，同時給予廠商必要行政協助等，終於在今天決標。

市府說，富禮國中射箭場館增建工程由中央與市府共同投入經費7800萬元，為竹市推動射箭運動重點工程項目，再次感謝各方協助，也謝謝教育部體育署提供補助與支持，讓富禮國中射箭館的增建能更加放大培育優質選手的量能。市府團隊亦將秉持勤懇務實的態度，持續為新竹市建設更好的未來，爭取更多的發展。

富禮國中校長涂靜娟表示，富禮射箭隊自93學年度成立以來，至今已培育出林詩嘉及譚雅婷2位奧運國手為國爭光，可謂竹市「射箭人才培育之搖籃學校」。今日射箭場館擴建工程順利決標即將開工，將可提供各路好手同場競技、交流學習之優質場地，給予新竹市射箭培訓更溫暖強大的支持力量。

教育處長陳木金強調，活絡校園體育、增進學生活力，市府致力於體育教育的向下扎根與向上發展，共譜新竹好學藍圖，未來教育處與工務處亦將齊心協力，持續推動富禮國中與朝山國小操場整建工程，以期給學生更優質的運動場地、滿滿活力的學習校園。

新竹市富禮國中射箭場館增建工程完工模擬圖。圖／市府提供
新竹市富禮國中射箭場館增建工程完工模擬圖。圖／市府提供

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