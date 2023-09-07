苗栗八甲茶區石虎來了 母子囊括貓裏紅茶評鑑最大獎

苗栗縣茶復興10年，茶園面積倍增，茶三代、茶四代輩出，友善種植好生態，連石虎都來了，苗栗八甲茶園楊敏珠、邱俊魁母子一舉拿下今年貓裏紅優質紅茶評鑑特等獎、頭等壹，更是傳為佳話。

農業部農糧署、農村發展水土保持署、茶及飲料作物改良場、縣政府等單位，2013年輔導推動苗栗茶復興，苗栗市農會主辦的貓裏紅優質紅茶評鑑比賽，縣長鍾東錦等人今天在縣府頒獎，楊敏珠、邱俊魁備受注目，母子是製茶比賽常勝軍，邱俊魁是茶三代，返鄉種茶10多年，茶園面積約4公頃，友善種茶品質好、生態也好，監測到石虎等野生動物活動，還獲得認證包裝。

市農會總幹事謝錦明指出，貓裏紅茶評鑑比賽今年第9年辦理，交流觀摩帶動下，南勢八甲茶區面積一度沒落到只剩下20多公頃，目前約50公頃，茶菁價格從每公斤13至15元，攀升至26元，甚至30元以上，充分提升品質及收入。

農糧署北區分署副署長林美華說，苗栗茶園最盛達到1200多公頃，近年來逐漸復興，擴大到200多公頃，最重要是茶三代、茶四代接手，還有農友投入茶產業，承先啟後永續發展茶產業可期。

「喝到不只是茶」！林美華推薦貓裏紅茶，指出苗栗縣是北部最大推動有機、友善種茶，消費者喝到的每一口，代表對土地的疼惜，也支持茶農，並對自己健康最好選擇。