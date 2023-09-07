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中秋禮過度包裝將開罰3至15萬 桃園抽查235件結果出爐

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
依「資源回收再利用法」第26條規定，若禮品過度包裝可處3萬至15萬元罰鍰。桃園市政府今年針對糕餅、酒、化妝品、加工食品禮盒總計抽查235件，抽查結果全數合格。圖／桃園市環保局提供
依「資源回收再利用法」第26條規定，若禮品過度包裝可處3萬至15萬元罰鍰。桃園市政府今年針對糕餅、酒、化妝品、加工食品禮盒總計抽查235件，抽查結果全數合格。圖／桃園市環保局提供

中秋佳節將至，各式應景禮盒琳瑯滿目，依據「資源回收再利用法」第26條規定，若禮品過度包裝可處3萬至15萬元罰鍰。桃園市政府環境清潔稽查大隊特別在中秋節前夕前往百貨公司、量販店、超級市場及加工食品零售業，針對糕餅、酒、化妝品、加工食品禮盒總計抽查235件，抽查結果全數合格。

環境清潔稽查大隊強調，管制的禮盒商品除了包裝體積比值均應小於1外；化妝品、加工食品及酒類禮盒之包裝層數依規定應在2層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒應在3層以下。違反規定的製造或輸入業者，可處3萬至15萬元罰鍰。

環保局長陳世偉表示，中秋送禮是常見傳統禮俗，但禮盒若過度包裝，恐造成環境負擔，相關研究指出，每增加一個塑膠包裝袋就會增加0.06公斤碳排放量，且塑膠不會分解，過多的包裝不僅無助減碳還會危害下一代。

陳世偉表示，環境清潔稽查大隊為輔導業者導入綠色設計理念，今年6月及8月兩度邀請轄內相關禮品及禮盒業者，辦理「限制產品過度包裝」宣導說明會，鼓勵業主從綠色設計落實包裝減量：也呼籲民眾選購禮品時，應掌握產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少的「一多三少」原則，才能在送禮同時也保護環境。

依「資源回收再利用法」第26條規定，若禮品過度包裝可處3萬至15萬元罰鍰。桃園市政府今年針對糕餅、酒、化妝品、加工食品禮盒總計抽查235件，抽查結果全數合格。圖／桃園市環保局提供
依「資源回收再利用法」第26條規定，若禮品過度包裝可處3萬至15萬元罰鍰。桃園市政府今年針對糕餅、酒、化妝品、加工食品禮盒總計抽查235件，抽查結果全數合格。圖／桃園市環保局提供

中秋節 化妝品

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