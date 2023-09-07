斥資3.1億增建竹縣婦幼館二樓今上梁 預計明年底完工

新竹縣婦幼館啟用已15年，為擴大婦幼館服務量能，縣府斥資3.1億多增建2樓工程並加強建物結構，未來將增置發展遲緩兒童早期療育通報轉介暨個案管理中心、早療日間托育機構等，預計明年底完工、114年開幕，為更多家庭提供福利服務及支持。

新竹縣長楊文科今天與多名議員在施工基地舉辦上梁典禮，與會人員全體共同祝禱焚香祈福，期望施工期間平安順利，也見證增建工程達成階段性目標。

楊文科表示，早療工作十分重要，過去即有許多議員建言擴增早療服務的空間與資源，此次婦幼館增建將新增發展遲緩兒童早期療育通報轉介暨個案管理中心，以及早療日間托育機構，期望未來透過專業的師資、醫療資源，能夠幫助更多孩子。此次增建總面積約1500坪，期望興建完工後，讓新竹縣的社會福利邁向新的里程碑。

社會處長陳欣怡表示，婦幼館各樓層配置為，一樓設置發展遲緩兒童早期療育通報轉介暨個案管理中心、早療日間托育機構、公共托育家園、社會福利辦公室；二樓則有婦女福利服務中心、托育資源中心、新住民家庭服務中心及多功能教室等。

新竹縣政府指出，縣府積極營造友善育兒環境，衛生福利部以前瞻計畫「少子化友善育兒空間建設計畫」核定補助5500萬元，縣府另自籌約2億6381萬，增建至2樓並整建原本使用空間，總經費約3.1億元。