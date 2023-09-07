竹北市公所訪日姊妹市 鄭朝方認為公廁這件事最值得借鏡

新竹縣竹北市長鄭朝方率領公所團隊前往日本石川縣內灘町進行姊妹市交流，首站參訪內灘町役場民政、社福等各項市政行政執行業務，接續前往近江町市場、金澤車站等進行公共基礎建設觀摩，期盼將國際經驗帶回竹北。內灘町長川口克也允諾今年將再次率隊來訪交流，借鏡竹北快速發展的經驗，同時增進姊妹市情誼。

鄭朝方表示，今年初日本石川縣內灘町率隊造訪竹北，5月初當地發生地震，他也透過越洋視訊與內灘町長川口克則表達竹北對姊妹市的關懷之意，此次率隊拜訪，期待雙方加強文化藝術、觀光、產業等領域交流，特別在教育領域期盼有更好的交流。

川口克則表示，受疫情影響，內灘町和竹北市已有4年未曾相互拜訪，如今疫情解封，要盡速恢復和竹北市的密切交流；他也對竹北人口與城市快速成長十分好奇，今年將會再次率隊來訪交流考察，期2座城市的感情越來越好。

拜會交流行程後，鄭朝方也率隊前往、金澤車站，以及日本三大名園之一的兼六園進行考察。近江町市場已有300多年歷史，13年前進行改建後，近江町市場館應運而生，館內不僅有美食餐廳，更結合親子館、臨托中心以及社區集會所，集結多功能空間規劃與實用性，將是竹北東區市場計畫「水岸市集園區River Bank 1」最佳參考借鏡。

此外，鄭朝方認為最值得借鏡的就是日本的減法設計、建築色調管理與公設維管，且日本公廁相當乾淨，竹北公共廁所多，相當需要寶貴意見的交流，相關課室主管也在一旁討論紀錄，希望日本的潔淨經驗可以供給參考。