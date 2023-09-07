快訊

開箱國軍最大的兩棲艦艇 揭密下沉與浮揚的拿手絕活

影／單車翁闖越屏東大埔平交道 遭列車撞上慘死、多班列車延誤

北市工安意外！京華城工地吊車「180度倒栽蔥」 現場驚險畫面曝光

農地違建經營超商罰不怕 竹縣府強斷水電「終於倒了」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣湖口鄉八德路二段某業者竟將農舍作為超商經營，還在農地鋪設水泥作為顧客使用的停車場。圖／新竹縣政府提供
新竹縣湖口鄉八德路二段某業者竟將農舍作為超商經營，還在農地鋪設水泥作為顧客使用的停車場。圖／新竹縣政府提供

新竹縣湖口鄉八德路二段某業者竟將農舍作為超商經營，還在農地鋪設水泥作為顧客使用的停車場，新竹縣政府依農業發展條例及都市計畫法裁罰3次共18萬仍未改善，上月底會同台灣電力公司、台灣自來水公司等單位前往強制斷水、斷電，斷絕繼續經營可能。

新竹縣產業發展處指出，湖口鄉八德路二段上一家連鎖超商，因所在地位於農業區，經農業處認定未從事農業活動等行為，卻擅自鋪設水泥鋪面後，於其上搭建鐵皮建築經營超商，以及供購物顧客使用的停車場。

產業發展處表示，自去年3月、7月與今年2月，縣府依違反農業發展條例第69條，經都市計畫法對業者裁處3次共達18萬元罰鍰，另對地主裁罰12萬元，並在今年4月第四度會勘，發現業者仍未改善，因此依「新竹縣政府辦理違反都市計畫法第79條案件統一裁罰基準」規定，在上月31日前往強制斷水、斷電。

產發處表示，農地、農舍未農用反而經營超商者，截至目前已斷水、斷電湖口鄉2家，其餘尚在依法裁罰並要求限期改善階段，提醒民眾切勿忽視農地使用正確性，以免觸法。

產發處表示，農地、農舍未農用反而經營超商者，截至目前已斷水、斷電湖口鄉2家。圖／新竹縣政府提供
產發處表示，農地、農舍未農用反而經營超商者，截至目前已斷水、斷電湖口鄉2家。圖／新竹縣政府提供
竹縣府上月底會同台灣電力公司、台灣自來水公司等單位前往強制斷水、斷電。圖／新竹縣政府提供
竹縣府上月底會同台灣電力公司、台灣自來水公司等單位前往強制斷水、斷電。圖／新竹縣政府提供

新竹 超商 都市計畫

延伸閱讀

響應國民體育日 新竹縣這13公共體育設施本周六免費入場

板橋一處地下室隔10間套房做蝸居牟利 新北強制斷電

湖口鄉溪水遭污染 潤泰全球歇業楊梅廠惹禍將遭罰

影／新竹德盛溪變藍色多瑙河 禍首找到了！桃園要罰

相關新聞

農地違建經營超商罰不怕 竹縣府強斷水電「終於倒了」

新竹縣湖口鄉八德路二段某業者竟將農舍作為超商經營，還在農地鋪設水泥作為顧客使用的停車場，新竹縣政府依農業發展條例及都市計...

副市長上班最後一天 蔡麗清發文謝議長謝市民 就是沒謝高虹安

新竹市長高虹安4日突然發布人事異動，宣布副市長蔡麗清11日離職，話題持續延燒。蔡麗清明天請假，今天是蔡最後1天在府內上班...

竹市汙水下水道普及率低 高虹力推關東區接管進度

新竹市汙水下水道工程進度推展牛步連年被審計室點名，還被鄰近的竹縣、苗縣超車，竹市府今天指出，汙水下水道雖是表面看不見的建...

桃園校外訂餐高 市長：虛心檢討

桃園市審計處調查，桃園去年學校外訂盒餐比率高於全國，且近3年都沒有學校增設廚房，要求提升營養午餐品質。市長張善政昨在市政...

清大轉運站啟用 業者：動線要優化

新竹市政府與清華大學去年攜手啟動「光復路綠門戶」計畫，翻新營造清大門口周圍景觀，並重建清大轉運站，歷經1年多於近日完工啟...

竹縣議員范振龍 判遞補當選無效

新竹縣湖口鄉議員陳德木今年5月因現金買票遭法院宣判當選無效，並由國民黨籍「落選頭」范振龍遞補，檢方隔天即以范也涉現金行賄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦