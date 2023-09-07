農地違建經營超商罰不怕 竹縣府強斷水電「終於倒了」

新竹縣湖口鄉八德路二段某業者竟將農舍作為超商經營，還在農地鋪設水泥作為顧客使用的停車場，新竹縣政府依農業發展條例及都市計畫法裁罰3次共18萬仍未改善，上月底會同台灣電力公司、台灣自來水公司等單位前往強制斷水、斷電，斷絕繼續經營可能。

新竹縣產業發展處指出，湖口鄉八德路二段上一家連鎖超商，因所在地位於農業區，經農業處認定未從事農業活動等行為，卻擅自鋪設水泥鋪面後，於其上搭建鐵皮建築經營超商，以及供購物顧客使用的停車場。

產業發展處表示，自去年3月、7月與今年2月，縣府依違反農業發展條例第69條，經都市計畫法對業者裁處3次共達18萬元罰鍰，另對地主裁罰12萬元，並在今年4月第四度會勘，發現業者仍未改善，因此依「新竹縣政府辦理違反都市計畫法第79條案件統一裁罰基準」規定，在上月31日前往強制斷水、斷電。