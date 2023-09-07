竹市汙水下水道普及率低 高虹力推關東區接管進度

新竹市汙水下水道工程進度推展牛步連年被審計室點名，還被鄰近的竹縣、苗縣超車，竹市府今天指出，汙水下水道雖是表面看不見的建設，但市長高虹安已指示市府團隊堅持大力推動。其中，汙水下水道關東區次幹管工程最新進度已達89%，秘書長張治祥昨會勘要求如質如期完工，完工後配合後續用戶接管工程，提供住戶更優質生活環境。

新竹市審計室最新決算報告指出，依內政部營建署統計2018至2022年各縣市公共汙水下水道普及率、新竹市公共汙水下水道普及率由17.17%成長至19.82%，與全國、鄰近新竹縣及苗栗縣公共汙水下水道普及率分別為41.26%、25.38%及26.64%相較落差分別為21.44個、5.56個及6.82個百分點，也未及2025 年目標累計44.50%的一半。

另，新竹市整體汙水處理率由59.63% 成長至67.94%，但2022年與全國平均及鄰近新竹 縣整體汙水處理率68.65%及75.03%相較，也落差0.71個及7.09個百分 點。顯示汙水下水道建設進度落後，亟待加強推動用戶接管工程，要求市府改善以提升汙水下水道普及率及整體汙水處理率。

新竹市政府工務處說明，關東區次幹管的汙水下水道系統工程進度已達89%，完工後可建置汙水管線約4081公尺，預計可接管戶數達1萬2350戶，將大幅提升新竹市6.96%接管率。

關東區次幹管工程完成後，後續配合公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區的3標工程，將打通關埔地區汙水接管瓶頸。工務處表示，在辦理用戶接管工程前，將進行居民說明會，詳細向民眾解說接管作業流程及注意事項，共同改善住戶生活環境。

工務處也說明，市長高虹安重視新竹市的汙水下水道工程進度，市府將以「汙水下水道，連接乾淨未來」為目標，推廣公共汙水下水道建設，並鼓勵家戶配合接管，目前竹市公共汙水下水道用戶接管由市府補助「免費」幫市民辦理。

市府秘書長張治祥昨天代表市長視察關東區次幹管工程進度，強調，為提供市民健康、安全及舒適的環境，也要大力推動高市長指示的現代化基礎建設進度，但工程期間難免影響居民生活及交通，已要求施工單位務必做好交通疏導並如質如期完工，也請用路人共體時艱。

張治祥也特別提醒下水道施工單位，完工後須確實恢復道路平整度，確保行車安全，也可同步提升市容品質。