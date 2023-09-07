快訊

北市工安意外！京華城工地吊車「180度倒栽蔥」 現場驚險畫面曝光

黃捷PO十年前史瓦帝尼當志工嫩照 中分髮型被誇超可愛

新竹副市長上班最後一天！蔡麗清臉書發文「這8字」表明心跡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市汙水下水道普及率低 高虹力推關東區接管進度

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府秘書長張治祥昨天勘查汙水下水道工作井情形。圖／竹市府提供
新竹市政府秘書長張治祥昨天勘查汙水下水道工作井情形。圖／竹市府提供

新竹市汙水下水道工程進度推展牛步連年被審計室點名，還被鄰近的竹縣、苗縣超車，竹市府今天指出，汙水下水道雖是表面看不見的建設，但市長高虹安已指示市府團隊堅持大力推動。其中，汙水下水道關東區次幹管工程最新進度已達89%，秘書長張治祥昨會勘要求如質如期完工，完工後配合後續用戶接管工程，提供住戶更優質生活環境。

新竹市審計室最新決算報告指出，依內政部營建署統計2018至2022年各縣市公共汙水下水道普及率、新竹市公共汙水下水道普及率由17.17%成長至19.82%，與全國、鄰近新竹縣及苗栗縣公共汙水下水道普及率分別為41.26%、25.38%及26.64%相較落差分別為21.44個、5.56個及6.82個百分點，也未及2025 年目標累計44.50%的一半。

另，新竹市整體汙水處理率由59.63% 成長至67.94%，但2022年與全國平均及鄰近新竹 縣整體汙水處理率68.65%及75.03%相較，也落差0.71個及7.09個百分 點。顯示汙水下水道建設進度落後，亟待加強推動用戶接管工程，要求市府改善以提升汙水下水道普及率及整體汙水處理率。

新竹市政府工務處說明，關東區次幹管的汙水下水道系統工程進度已達89%，完工後可建置汙水管線約4081公尺，預計可接管戶數達1萬2350戶，將大幅提升新竹市6.96%接管率。

關東區次幹管工程完成後，後續配合公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區的3標工程，將打通關埔地區汙水接管瓶頸。工務處表示，在辦理用戶接管工程前，將進行居民說明會，詳細向民眾解說接管作業流程及注意事項，共同改善住戶生活環境。

工務處也說明，市長高虹安重視新竹市的汙水下水道工程進度，市府將以「汙水下水道，連接乾淨未來」為目標，推廣公共汙水下水道建設，並鼓勵家戶配合接管，目前竹市公共汙水下水道用戶接管由市府補助「免費」幫市民辦理。

市府秘書長張治祥昨天代表市長視察關東區次幹管工程進度，強調，為提供市民健康、安全及舒適的環境，也要大力推動高市長指示的現代化基礎建設進度，但工程期間難免影響居民生活及交通，已要求施工單位務必做好交通疏導並如質如期完工，也請用路人共體時艱。

張治祥也特別提醒下水道施工單位，完工後須確實恢復道路平整度，確保行車安全，也可同步提升市容品質。

工務處呼籲汙水接管地區民眾把握此次機會，接管完成後可享有乾淨寬廣的後巷空間，不需再使用化糞池及自設汙水處理設備，也減少了抽水肥、電費及維護費用。民眾若有相關問題可撥市府工務處下水道科03-5216121#481、393或285詢問。

新竹市政府秘書長張治祥昨天勘查汙水下水道工作井情形。圖／竹市府提供
新竹市政府秘書長張治祥昨天勘查汙水下水道工作井情形。圖／竹市府提供
新竹市審計室整理公共汙水下水道普及率歷年情形。圖／取自審計室報告
新竹市審計室整理公共汙水下水道普及率歷年情形。圖／取自審計室報告

延伸閱讀

國家檔案館新建工程 獲新北市工安獎特優 明年完工

反詐宣導出奇招 竹市警邀木雕大師「藝」起反詐

空總修復工程鷹架 化身文博會舞台

桃捷綠線北機廠「爛泥充數」？鄭文燦：沒常識的抹黑

相關新聞

新竹副市長上班最後1天！蔡麗清臉書發文8字表明心跡

新竹市長高虹安4日突然發布人事異動，宣布副市長蔡麗清11日離職，話題持續延燒。蔡麗清明天請假，今天是蔡最後1天在府內上班...

竹市汙水下水道普及率低 高虹力推關東區接管進度

新竹市汙水下水道工程進度推展牛步連年被審計室點名，還被鄰近的竹縣、苗縣超車，竹市府今天指出，汙水下水道雖是表面看不見的建...

桃園校外訂餐高 市長：虛心檢討

桃園市審計處調查，桃園去年學校外訂盒餐比率高於全國，且近3年都沒有學校增設廚房，要求提升營養午餐品質。市長張善政昨在市政...

清大轉運站啟用 業者：動線要優化

新竹市政府與清華大學去年攜手啟動「光復路綠門戶」計畫，翻新營造清大門口周圍景觀，並重建清大轉運站，歷經1年多於近日完工啟...

竹縣議員范振龍 判遞補當選無效

新竹縣湖口鄉議員陳德木今年5月因現金買票遭法院宣判當選無效，並由國民黨籍「落選頭」范振龍遞補，檢方隔天即以范也涉現金行賄...

南庄走慢時光 獲美國鉑金獎

觀光局參山國家風景區管理處今年5月在獅頭山風景區南庄舉辦南庄花卉節，以「走慢時光」為主題設計5組裝置藝術，展現巷弄美學，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦