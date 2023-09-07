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清大轉運站啟用 業者：動線要優化

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹市政府與清華大學去年攜手啟動「光復路綠門戶」計畫，翻新營造清大門口周圍景觀，並重建清大轉運站，歷經1年多於近日完工啟用。不少乘客有感候車環境寬敞，上下車更安全，不過全新公廁因水壓問題還無法使用，也有客運業者反映動線要優化，市府強調仍在試營運，逐步改善問題中。

清大轉運站設有國光、豪泰、新竹、日豪與亞聯客運的售票亭或搭車點，主要營運新竹往返台北、台中、桃園機場等路線，客運業者近日已從臨時售票亭處進駐全新的轉運站營運。

記者昨天走訪，全新的清大轉運站因畫出完整的公車停靠區，乘客上下車更安全，候車處也有休憩座椅可休息。不過，新設的公廁卻還貼上「尚未啟用」，豪泰客運人員也反映公車格不在售票亭正前方，動線待改善。

有民眾表示，清大轉運站升級頗有感，環境煥然一新，之前改善施工期間，得多走100公尺才能搭車，現在搭車方便、舒適許多。

針對公廁問題，市府交通處回應，清大轉運站廁所因用水水壓尚待改善，所以廁所暫不啟用，目前在亞聯客運候車處旁，設有臨時的流動廁所，民眾可多加利用。

此外，交通處也強調轉運站提供豪泰客運售票亭，已請業者移除簡易小桌子，評估設置導引設施改善動線。

清大 新竹 廁所

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