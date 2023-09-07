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桃園校外訂餐高 市長：虛心檢討

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市審計處調查，桃園去年學校外訂盒餐比率高於全國，且近3年都沒有學校增設廚房，要求提升營養午餐品質。市長張善政昨在市政會議表示，過去3年雖是前朝執政，但會虛心檢討，近來進口雞蛋爭議多，也會要求衛生局等局處加強食安，讓小朋友營養午餐吃得健康安心，家長有信心。

審計處查核，桃園市111學年度辦理營養午餐的國中小共242校，其中，外訂餐盒的學校共83校，占34.3％，較全國平均20％高出14.3％。並抽驗發現30校的部分食物種類配置未達營養基準，以蔬菜類不夠最多。

教育局體健科回應，外訂學校集中都會區，主因市區校地空間有限，無法設廚房，未來新建學校，包括青園國小、環北國中、文青國中小、潮音國小、仁德國小等皆已規畫廚房硬體及設備。

至於午餐食材未符合營養基準，體健科科長鄭卉玶說，部分學校考量學生挑食不愛吃蔬菜，開發新菜色，結果導致食物供應量未達教育部標準，桃園市現有50名營養師，會檢討每天菜單是否符營養要求。

董氏基金會食品營養組主任許惠玉認為，小朋友常挑食，建議增加食農教育，讓孩子愛上在地食材，另教育局常要求廠商減少廚餘量，反而會讓廠商減少食物供應，實際上增加孩子攝取量才是重點，也呼籲主管機關應轉換思考。

張善政昨主持市政會議時表示，桃園今年2月起實施公私立國中小學免費營養午餐政策，上學期師生對於營養午餐的滿意度高達9成，這是很好的基礎，但仍要針對審計處提醒持續精進；這學期起，市府也將營養午餐餐費從45元提升到48元，盼提升品質。

營養午餐 桃園 廚房

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