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高虹安搭友人名車代步 林志潔：若有對價關係恐觸法

中央社／ 新竹市6日電
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

新竹市長高虹安遭爆出入有名車接送，市府稱是友人協助。擔任中央廉政委員的民進黨新竹市立委參選人林志潔說，若高虹安與私人企業有對價關係，恐已違反公務員廉政倫理規定。

對此，新竹市政府至截稿前未作出回應。

林志潔今天在臉書發文說，首長有配車，下班後如仍有行程可報加班，也可用計程車收據說明後報帳，並非下班後就不能使用公家派給首長的車，以致要接受友人提供車輛、駕駛節省市政府資源。

林志潔說，公務員廉政倫理規範規定，公務員除符合一定要件，如公務禮儀或習俗，且禮物利益金額甚小之外，不得接受饋贈。如接受無利害關係者饋贈，超過一定額度，均需要向政風單位申報。

林志潔指出，高虹安接受建商友人長期提供座車和駕駛接送服務，姑且不論建商友人與政府核發建照的各種利害關係，根本不應接受，即使沒有利害關係，也明顯超額，沒有申報於法不合。

林志潔說，高虹安接受提供座車和接送服務的來源之一為新竹市府發言人，而這名發言人將升任民政處長，如座車和駕駛接送服務的提供與其升職具有對價關係，則市長為收賄，發言人為行賄，皆為貪污治罪條例的犯罪，請勿等閒視之。

將於11日去職的新竹市文化局長錢康明晚間也在臉書發文表示，今年4月新竹市兒童藝術節，當時一群人在路旁準備迎接市長時，忽然1輛黑色保時捷駛入，身形嬌小的秘書下車後車就開走，車輛開到不遠處才讓市長下車，一群人跑去迎接市長，反而引起騷動。

錢康明說，這不是法律問題、不是車子品牌問題，讓市長改在遠處下車想必是考量到觀感問題，這判斷正確、但方法拙劣，建議可以讓市長原地點下車，向司機道謝再步行入場；或在遠處下車步行至會場，沿路還可跟家長、孩子問好；或乘坐計程車到會場；竹市文化局有輛17年的公務車，假日都可借用。

民進黨新竹市議員楊玲宜昨天在臉書（Facebook）表示，高虹安出入有百萬名車代步接送，其中1輛是保時捷。對此，市府回應，為節省市府資源，高虹安行程常請友人協助，各種價位車輛都有，不應用片面資訊惡意解讀。

高虹安 林志潔

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