快訊

海葵遠離後「鏡頭君」復工了！民眾看合歡山武嶺監視器 驚覺一處大不同

大雨宣洩不及沖毀天花板！醫院門診區驚見「瀑布」 院方急疏散患者

金額超過4千萬！私立名校再興中小學校董、校長涉侵占 檢調兵分12路約談

桃園市美術家邀請展移師桃園機場 作者親自導覽

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
木雕藝術家陳啓村說明作品「福虎」的創作過程，桃園國際機場公司董事長楊偉甫（左起）、總經理范孝倫、副總經理李俊德、采盟免稅店董事長古素琴仔細聆聽。記者黃仲明／攝影
木雕藝術家陳啓村說明作品「福虎」的創作過程，桃園國際機場公司董事長楊偉甫（左起）、總經理范孝倫、副總經理李俊德、采盟免稅店董事長古素琴仔細聆聽。記者黃仲明／攝影

2023桃園市美術家邀請展以「可圈可點」為題，希望透過繪畫、雕塑、工藝、應用設計、攝影和新媒體等多種當代創作形式，凝聚桃園優秀藝術家及藝術界各領域優異創作者，一同展現藝術的影響力，讓觀眾可以見識到他們充滿想像力與創造力的多重觀點。采盟免稅店邀請其中21件精華作品移師桃園國際機場，並邀請參與展出的藝術家親自說明作品的創作理念及特色。

采盟免稅店指出，本次展覽6月起在桃園市政府文化局展出，當時共邀集131位藝術家，包括老、中、青和新住民，展陳繪畫類57件、雕塑工藝類35件、應用設計類14件及攝影新媒體類25件等精彩作品。透過藝術家們獨特的視角和技藝，觀眾可以感受到他們對生活、環境、人文、社會、科技等議題的關注和反思；展期結束後，特別邀請21件精華作品移師桃園國際機場展出。

采盟免稅店董事長古素琴表示，桃園國際機場作為出境旅客的必經之地，能讓遊客能在短時間內欣賞到包括繪畫、雕塑、工藝、應用設計、攝影和新媒體等多個領域的大師級藝術創作精華。桃機展正是以桃園為中心，向世界展現桃園美學的多元風貌、拓展藝術視野的最佳例證；機場出境大門同時向外輸出桃園藝文的創作能量，讓世界各地的旅人能看見這塊土地所散發的獨特魅力。

桃園國際機場公司副總經理李俊德指出，曾經有顧問告訴機場公司，旅客到機場如何減緩壓力是成就機場的服務品質，機場公司希望桃機能融入更多藝術創作，讓國外旅客知道台灣不是只有美食，更有靈魂精神及文化層次提升，桃機另外還設有歷史博物館展出，1樓入境大廳也有台灣之窗可供藝術家或團體申請展覽，呈現台灣多元文化內涵。

采盟免稅店邀請2023桃園市美術家邀請展中21件精華作品移師桃園國際機場，並邀請參與展出的藝術家到場親自說明作品的創作理念及特色。記者黃仲明／攝影
采盟免稅店邀請2023桃園市美術家邀請展中21件精華作品移師桃園國際機場，並邀請參與展出的藝術家到場親自說明作品的創作理念及特色。記者黃仲明／攝影

桃園 機場 藝術家

延伸閱讀

受困機上11個小時！菲律賓航班遇福岡機場宵禁 125乘客被迫重飛

桃園綠營拚大選 預計11月號召上千婦女齊聚挺賴清德

桃園綠捷北機場工程整地 議員批前市府爛攤 冤枉花數億

影／受海葵強風影響 桃機關閉觀景台預防性空橋綁橋

相關新聞

雨彈狂下釀災！桃園八德水淹至小腿肚 居民「沙發、櫥櫃」全泡水超無助

中央氣象局今天下午對桃園發布大雷雨即時訊息，八德區測得1小時51.5毫米雨量，全市最高，瞬間強降雨造成地方多條道路和部分...

張善政與張麗善合體宣傳農業機械暨資材展 盼解決缺工難題

「2023雲林國際農業機械暨資材展桃園宣傳記者會」今在桃園世界客家博覽會場地舉行，雲林縣長張麗善親自率團隊宣傳，桃園市長...

龍科擴大排除南住宅區 自救會回應繼續爭取拒遷權益

新竹科學園區桃園龍潭科學園區三期擴建徵收用地計畫，引起龍潭八德段反龍科擴大土地徵收自救會居民抗爭，針對竹科管理局今天下午...

反龍科擴建將上凱道抗議 科管局：研議排除密集住宅區

新竹科學園區桃園龍潭科學園區三期擴建徵收用地計畫引發居民抗爭，地方組自救會日前拉布條喊口號「反對家園迫遷」，居民認為並無...

新竹「清大轉運站」完工試營運 新廁所這原因還不能用

新竹市政府與清華大學去年攜手啟動「光復路綠門戶」計畫，翻新營造清大大門口周圍景觀，並重建清大轉運站，歷經1年多月近日完工...

清大推動峨眉湖創生基地 下周末舉辦創生市集

位於新竹縣峨眉鄉的峨眉湖因具有自然景觀及人文歷史，被國立清華大學環境與文化資源學系及ESDｘESG大學社會責任推動中心選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦