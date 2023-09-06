桃園市美術家邀請展移師桃園機場 作者親自導覽

2023桃園市美術家邀請展以「可圈可點」為題，希望透過繪畫、雕塑、工藝、應用設計、攝影和新媒體等多種當代創作形式，凝聚桃園優秀藝術家及藝術界各領域優異創作者，一同展現藝術的影響力，讓觀眾可以見識到他們充滿想像力與創造力的多重觀點。采盟免稅店邀請其中21件精華作品移師桃園國際機場，並邀請參與展出的藝術家親自說明作品的創作理念及特色。

采盟免稅店指出，本次展覽6月起在桃園市政府文化局展出，當時共邀集131位藝術家，包括老、中、青和新住民，展陳繪畫類57件、雕塑工藝類35件、應用設計類14件及攝影新媒體類25件等精彩作品。透過藝術家們獨特的視角和技藝，觀眾可以感受到他們對生活、環境、人文、社會、科技等議題的關注和反思；展期結束後，特別邀請21件精華作品移師桃園國際機場展出。

采盟免稅店董事長古素琴表示，桃園國際機場作為出境旅客的必經之地，能讓遊客能在短時間內欣賞到包括繪畫、雕塑、工藝、應用設計、攝影和新媒體等多個領域的大師級藝術創作精華。桃機展正是以桃園為中心，向世界展現桃園美學的多元風貌、拓展藝術視野的最佳例證；機場出境大門同時向外輸出桃園藝文的創作能量，讓世界各地的旅人能看見這塊土地所散發的獨特魅力。