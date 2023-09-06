龍科擴大排除南住宅區 自救會回應繼續爭取拒遷權益

新竹科學園區桃園龍潭科學園區三期擴建徵收用地計畫，引起龍潭八德段反龍科擴大土地徵收自救會居民抗爭，針對竹科管理局今天下午研議考量將南側用地密集住宅區等地適度排除，自救會長張乃元表示，龍科南側住宅之外，還有北側鄰近工業區及其他零星不願徵收搬遷住戶，權益和訴求也希望獲得保障。

竹科管理局發布新聞稿，重新研議擴建範圍調整，考量將南側用地如密集住宅區等適度排除，原定9月底召開龍科擴建第二次公聽會亦將延至10月辦理，希望達成促進地方發展、保障地主權益與提升產業及國家競爭力三贏局面。

張乃元表示，該自救會成員不只有南側住宅區住戶，包括德龍國小後方、湧光路鄰工業區旁的北側住戶、還有零星不願徵收搬遷住戶在內，竹科管理局排除徵收南側住宅區，但其他不願徵收搬遷住戶的權益和訴求，自救會繼續努力希望同樣獲得保障。

國民黨市議員徐玉樹表示，龍科擴大徵收迫遷有違居住正義精神，自救會南側住宅區成員不願徵收搬遷，竹科管理局同意保留前提下，再進行其他開發，他樂觀其成，其次針對德龍國小徵收廢校，新設校地點希望考慮設在人口較多、畫出的農地上，再者，地方一再爭取遷葬的第三公墓，這次希望納入龍科徵收，做為公共設施，以利地方發展。

民進黨市議員張肇良表示，經他查證，竹科決定包括美的世界、祥福2社區及附近幾戶透天厝等南側住宅區不再徵收，竹科順應民意訴求是好事，他希望盡量徵收沒有地上物的空地會較單純，民意接受度較高。