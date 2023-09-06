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張善政與張麗善合體宣傳農業機械暨資材展 盼解決缺工難題

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
「2023雲林國際農業機械暨資材展桃園宣傳記者會」今在桃園世界客家博覽會場地舉行，雲林縣長張麗善（右3）親自率團隊宣傳，桃園市長張善政（右2）也與桃園智慧農耕團到場，一同看新型農耕機具。記者翁唯真／攝影
「2023雲林國際農業機械暨資材展桃園宣傳記者會」今在桃園世界客家博覽會場地舉行，雲林縣長張麗善（右3）親自率團隊宣傳，桃園市長張善政（右2）也與桃園智慧農耕團到場，一同看新型農耕機具。記者翁唯真／攝影

「2023雲林國際農業機械暨資材展桃園宣傳記者會」今在桃園世界客家博覽會場地舉行，雲林縣長張麗善親自率團隊宣傳，桃園市長張善政也與桃園智慧農耕團到場，一同看新型農耕機具，想辦法解決缺工及老化問題。

雲林國際農業機械暨資材邁入第17年，將於9月23日起連續3天於雲林虎尾高鐵特區舉行，展覽內容包含各式新型農業機械、溫網室設施、建設機械、植保機、農業資材及農特展品展示等。

今張麗善特別到桃園宣傳並表示，面對極端氣候，農業機具設備也不斷演進，並要推廣智慧農業。今年將有超過1000個攤位展出，無論是智慧及電動農機、溫室設備設施，及農民最需要的農機都將展出，希望透過農機展，將省時、省力、省工，及淨零減碳友善環境的農機具介紹給大家。

張善政指出，雲林縣是台灣農業大縣，而桃園是北部重要糧倉，為協助農友善用最新農業機械，桃園農業從業人口逐漸高齡化，相形之下農機的運用更為重要。為鼓勵農民妥善運用農機，市府也輔導在地青農成立的「桃園智慧農耕團」，讓青農們具備智慧化技術，並教導更多的桃園農友學習操作農機設備，相信智慧農機及資材在桃園皆有相當大的拓展空間，鼓勵民眾及農友深入瞭解農機發展趨勢。

農業局長陳冠義表示，桃園市為解決農業季節性缺工、農損、工時特殊以及農業機具操作等問題，輔導在地青農成立「桃園智慧農耕團」，由具智慧化技術青農協助農民耕作，讓農事精準管理、數據整合應用，同時導入人力及農機資源盤點，農閒人力互助、機具共享，勞安講習教育訓練，讓農務耕作不僅更有效率，安全性也大幅提升。

「2023雲林國際農業機械暨資材展桃園宣傳記者會」今在桃園世界客家博覽會場地舉行，雲林縣長張麗善（右2）親自率團隊宣傳，桃園市長張善政（右3）也與桃園智慧農耕團到場，一同看新型農耕機具。記者翁唯真／攝影
「2023雲林國際農業機械暨資材展桃園宣傳記者會」今在桃園世界客家博覽會場地舉行，雲林縣長張麗善（右2）親自率團隊宣傳，桃園市長張善政（右3）也與桃園智慧農耕團到場，一同看新型農耕機具。記者翁唯真／攝影
「2023雲林國際農業機械暨資材展桃園宣傳記者會」今在桃園世界客家博覽會場地舉行，雲林縣長張麗善（左4）親自率團隊宣傳，桃園市長張善政（右4）也與桃園智慧農耕團到場，一同看新型農耕機具。記者翁唯真／攝影
「2023雲林國際農業機械暨資材展桃園宣傳記者會」今在桃園世界客家博覽會場地舉行，雲林縣長張麗善（左4）親自率團隊宣傳，桃園市長張善政（右4）也與桃園智慧農耕團到場，一同看新型農耕機具。記者翁唯真／攝影

雲林 張麗善 張善政

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