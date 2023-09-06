張善政與張麗善合體宣傳農業機械暨資材展 盼解決缺工難題

「2023雲林國際農業機械暨資材展桃園宣傳記者會」今在桃園世界客家博覽會場地舉行，雲林縣長張麗善親自率團隊宣傳，桃園市長張善政也與桃園智慧農耕團到場，一同看新型農耕機具，想辦法解決缺工及老化問題。

雲林國際農業機械暨資材邁入第17年，將於9月23日起連續3天於雲林虎尾高鐵特區舉行，展覽內容包含各式新型農業機械、溫網室設施、建設機械、植保機、農業資材及農特展品展示等。

今張麗善特別到桃園宣傳並表示，面對極端氣候，農業機具設備也不斷演進，並要推廣智慧農業。今年將有超過1000個攤位展出，無論是智慧及電動農機、溫室設備設施，及農民最需要的農機都將展出，希望透過農機展，將省時、省力、省工，及淨零減碳友善環境的農機具介紹給大家。

張善政指出，雲林縣是台灣農業大縣，而桃園是北部重要糧倉，為協助農友善用最新農業機械，桃園農業從業人口逐漸高齡化，相形之下農機的運用更為重要。為鼓勵農民妥善運用農機，市府也輔導在地青農成立的「桃園智慧農耕團」，讓青農們具備智慧化技術，並教導更多的桃園農友學習操作農機設備，相信智慧農機及資材在桃園皆有相當大的拓展空間，鼓勵民眾及農友深入瞭解農機發展趨勢。