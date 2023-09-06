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反龍科擴建將上凱道抗議 科管局：研議排除密集住宅區

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
龍潭區八德段居民反對龍科擴建徵收，日前拉布條喊口號誓死反對家園迫遷，自救會訴求將於12日上凱道陳情。圖／本報資料照片
龍潭區八德段居民反對龍科擴建徵收，日前拉布條喊口號誓死反對家園迫遷，自救會訴求將於12日上凱道陳情。圖／本報資料照片

新竹科學園區桃園龍潭科學園區三期擴建徵收用地計畫引發居民抗爭，地方組自救會日前拉布條喊口號「反對家園迫遷」，居民認為並無反對經濟發展和產業繁榮，但為保障生存基本權益不被損害，將在12日走上凱道陳情，對此，竹科管理局今表示，在聽取及整合各界意見後，已立即重新研議擴建範圍調整可行性，並考量將南側用地如密集住宅區等適度排除，希望達到經濟發展與周圍民眾生活發展共存共榮。

行政院推動竹科龍潭園區第3期擴建計畫徵收159公頃土地，其中88%徵收私人土地，影響160多戶、約3000多人。該案7月間第一次辦公聽會，即引發居民反對迫遷，並要求縮小龍科擴建範圍。9月1日拉起白布條抗議，並說明將在12日到凱道上向總統蔡英文陳情。

竹科管理局今天發布新聞稿表示，因應半導體產業先進製程用地需求，強化未來國家經濟競爭力，竹科管理局今年7月26日舉辦龍潭科學園區擴建案第一次公聽會後，陸續接獲地區立委、當地議員等民意代表、自救會及所有權人意見，反映當地居民不反對經濟發展及產業繁榮，但希望政府也能維護居民權益等意見。

另為周延處理各方意見，原定今年9月底召開第二次公聽會也將延後至10月辦理。此外，竹科管理局未來將持續與民眾溝通，並在法律許可範圍內，從寬從優保障所有權人最大權益 ，以致力達成促進地方發展、保障地主權益與提升產業及國家競爭力三贏局面。

新竹 半導體 自救會

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