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新竹「清大轉運站」完工試營運 新廁所這原因還不能用

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府與清華大學去年攜手啟動「光復路綠門戶」計畫，清大轉運站近日啟用，不過廁所還無法使用。記者張裕珍／攝影
新竹市政府與清華大學去年攜手啟動「光復路綠門戶」計畫，清大轉運站近日啟用，不過廁所還無法使用。記者張裕珍／攝影

新竹市政府與清華大學去年攜手啟動「光復路綠門戶」計畫，翻新營造清大大門口周圍景觀，並重建清大轉運站，歷經1年多月近日完工啟用。不少乘客都有感整體候車環境寬敞、整潔，上下車更方便、安全，不過全新公廁因水壓問題還無法使用，也有客運業者反映上下車動線要優化，市府強調仍在試營運期間，逐步改善問題中。

新竹市光復路是市區通往國道1號交通要道之一，鄰近國道1號的清大門口旁有許多客運業者進駐設站，由於欠缺完整規畫，市府去年攜手清大斥資1.1億元啟動「光復路綠門戶」計畫，在光復路近清大門口沿線打造1公里長綠廊，同時重整轉運站人車交織的老舊動線。

學生企盼許久的全新「清大轉運站」已在近日完工，分別設有國光、豪泰、新竹、日豪與亞聯客運的售票亭或搭車點，主要營運新竹往返台北、台中、桃園機場等路線，客運業者近日已陸續從臨時售票亭處移往全新的轉運站營運，乘客也都改往轉運站購票搭車。

記者今天實地走訪，全新的清大轉運站因為畫出完整的公車停靠區，乘客要上下車更為安全，候車處也有休憩座椅可休息，整體環境美觀寬敞。不過，轉運站中間新設置的男女公廁卻還貼上「尚未啟用」，豪泰客運人員也反映公車格不在售票亭正前方，動線待改善。

有民眾表示，清大轉運站升級頗有感，環境煥然一新，而且搭車更方便，因為之前改善施工期間，得多走100公尺才能搭車，有時在對街看到客運來了「想追也追不到」，如今盼來全新的轉運站覺得方便許多，從清大校門或是過馬路過來一下就到了，方便舒適許多。

市府交通處回應，清大轉運站廁所因用水水壓尚待改善，所以廁所暫不啟用，目前在亞聯客運候車處旁，設有臨時的流動廁所，民眾可多加利用。

此外，交通處也強調轉運站已提供豪泰客運售票亭售票，已請業者移除簡易的小桌子，並評估設置導引設施改善動線，目前將持續檢視轉運站相關設備妥善性，逐步改善問題。

新竹市政府與清華大學去年攜手啟動「光復路綠門戶」計畫，清大轉運站近日啟用，整體環境寬敞舒適。記者張裕珍／攝影
新竹市政府與清華大學去年攜手啟動「光復路綠門戶」計畫，清大轉運站近日啟用，整體環境寬敞舒適。記者張裕珍／攝影
新竹市政府與清華大學去年攜手啟動「光復路綠門戶」計畫，清大轉運站近日啟用，因為公廁還無法使用，如廁只能到臨時流動廁所。記者張裕珍／攝影
新竹市政府與清華大學去年攜手啟動「光復路綠門戶」計畫，清大轉運站近日啟用，因為公廁還無法使用，如廁只能到臨時流動廁所。記者張裕珍／攝影
新竹市政府與清華大學去年攜手啟動「光復路綠門戶」計畫，清大轉運站近日啟用，民眾轉往此處搭車。記者張裕珍／攝影
新竹市政府與清華大學去年攜手啟動「光復路綠門戶」計畫，清大轉運站近日啟用，民眾轉往此處搭車。記者張裕珍／攝影
新竹市政府與清華大學去年攜手啟動「光復路綠門戶」計畫，清大轉運站近日啟用，豪泰客運停車處因為不在售票亭前方，客運人員設置臨時桌椅引導乘客。記者張裕珍／攝影
新竹市政府與清華大學去年攜手啟動「光復路綠門戶」計畫，清大轉運站近日啟用，豪泰客運停車處因為不在售票亭前方，客運人員設置臨時桌椅引導乘客。記者張裕珍／攝影

清大 新竹 廁所

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