清大推動峨眉湖創生基地 下周末舉辦創生市集

位於新竹縣峨眉鄉的峨眉湖因具有自然景觀及人文歷史，被國立清華大學環境與文化資源學系及ESDｘESG大學社會責任推動中心選定作為創生基地，希望發展綠色觀光產業、生態調查，為此更將在16、17日於峨眉隆聖宮前舉辦市集，為地方發展籌募地方創生基金。

清大社會責任推動中心主任鄭國泰表示，「峨眉湖畔人文富興創生基地」是希望藉由環境工程，以及人文關懷，達到地方永續發展及共善設計的目標，因此中心鼓勵學生參與，激發學生對社會的關注和貢獻。

峨眉湖畔人文富興創生基地結合地方產業的峨眉藝創商圈，以教育作為地方創生基石，整合了大學社會責任、企業社會責任、地方團體，希望將峨眉鄉的富興村能夠藉由學生參與、社區居民的投入和認同，營造出共好的地方創生。

16、17日將在峨眉鄉富興村隆聖宮前舉辦封村踩街市集，邀請民眾來峨眉看風景、吃美食，其中市集活動當天的1成營業額將作為地方發展的地方創生基金，希望能獲得更多民眾支持。