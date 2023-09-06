任竹市副市長僅8個月離職！蔡麗清見一幕哽咽落淚 買飲料感謝市府員工

新竹市長高虹安4日發表人事異動，宣布副市長蔡麗清將離開市府團隊，人事令11日生效，連日來引發各界議論。蔡麗清對外低調，但昨天開始收到許多花束到副市長室替她打氣，讓蔡忍不住哽咽落淚，她今天下午也自掏腰包購買795杯拿鐵、奶茶給市府員工，感謝市府員工261天來的陪伴，至於下一步「先休息一下」並展開請益之旅再做打算。

蔡麗清原本任職高檢署檢察官，去年底在高虹安上任市長時，被延攬入府擔任副市長一職，不僅身兼府會聯繫，也擔任棒球場工程體檢會召集人，掌理棒球場案事務。但高蔡兩人似乎因為理念不合、漸行漸遠，然而高在4日突然發布人事令後，隨即搭機赴日考察。

蔡麗清連日來受到各界關注，也有外界臆測是「被離職」，蔡對外低調不願多談。不過，副市長室從昨天開始陸續湧入花束與花籃為她打氣，有署名「市府同仁」的花束小卡上頭寫下「親愛的麗清姐，感謝這段日子的照顧，謝謝您」，讓蔡看了忍不住哽咽落淚。

也有署名「市府同仁」送花，肯定副市長「熱忱勤政、風城有感」、祝福「珍重再見，我們會想您」；還有「新竹市民」送花為蔡麗清加油打氣，寫下「雲淡風輕、無愧我心」。