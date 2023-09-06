擺脫亂丟垃圾命運變身 桃園楊梅首座曲棍球練習場啟用
桃園楊梅梅獅路橋下空地，旁邊設有籃球場，過去已有團體利用空地做曲棍球練習，不過為優化民眾使用空地，公所申請體育局經費施作，工程去年10月開工，今年8月再施作周邊圍網改善作業，目前已開放啟用，成為楊梅首座曲棍球練習場。
桃園楊梅永平里梅獅路橋下空地，許多民眾會利用空地練習曲棍球，橋下空間運動風氣盛行。公所基於曲棍球運動持續推展，國小已有數校組成球隊，社會人士俱樂部球隊也逐步攀升，將該空地活化為曲棍球練習場，盼能提供市民良好的運動環境。
當地永平里長陶其瑞說，梅獅路橋下空間過去是水泥地，過去就常有在地曲棍球或直排輪來練習並辦小型比賽，透過將橋下空間整理成為多功能場地，提供安全練習的活動空間。
市議員周玉琴指出，楊梅過去並無曲棍球練習場，且橋下常遭人亂丟垃圾，透過整理不僅舒適也多休憩空間，也期待未來能增設廁所更優化空間。
公所表示，練習場面積約630平方公尺，公所向體育局申請經費補助，總工程經費約447萬元，這次修建項目包含地坪重整、護欄、照明、水溝等，工程自去年10月20日開工後，於今年4月14日完成驗收，為使民眾運動使用環境更完善，自今年8月15日動工將周邊圍網改善作業，目前已啟用讓民眾使用。
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