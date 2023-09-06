擺脫亂丟垃圾命運變身 桃園楊梅首座曲棍球練習場啟用

桃園楊梅梅獅路橋下空地，旁邊設有籃球場，過去已有團體利用空地做曲棍球練習，不過為優化民眾使用空地，公所申請體育局經費施作，工程去年10月開工，今年8月再施作周邊圍網改善作業，目前已開放啟用，成為楊梅首座曲棍球練習場。

桃園楊梅永平里梅獅路橋下空地，許多民眾會利用空地練習曲棍球，橋下空間運動風氣盛行。公所基於曲棍球運動持續推展，國小已有數校組成球隊，社會人士俱樂部球隊也逐步攀升，將該空地活化為曲棍球練習場，盼能提供市民良好的運動環境。

當地永平里長陶其瑞說，梅獅路橋下空間過去是水泥地，過去就常有在地曲棍球或直排輪來練習並辦小型比賽，透過將橋下空間整理成為多功能場地，提供安全練習的活動空間。

市議員周玉琴指出，楊梅過去並無曲棍球練習場，且橋下常遭人亂丟垃圾，透過整理不僅舒適也多休憩空間，也期待未來能增設廁所更優化空間。