響應國民體育日 新竹縣這13公共體育設施本周六免費入場
響應9月9日國民體育日，新竹縣多處公共體育設施在9日當天推出免費入場方案，有游泳、健身、網球、桌球、羽球等多元運動項目可供選擇，新竹縣長楊文科邀請民眾呼朋引伴、全家大小共襄盛舉，一起運動顧健康。
楊文科表示，有鑑於運動是國民健康的基石，近年來更新校園運動設施、新建風雨球場，還有打造全齡化特色公園，新建竹北國民運動中心、竹東全民運動館、湖口王爺壟運動公園等場館，以及升級新月沙灣遊憩區設施等等。日前《遠見雜誌》2023運動縣市排行榜，新竹縣勇奪「體育運動經費總額」一般縣市組第一名的佳績，成為「運動投資之都」。
新竹縣政府教育局公佈本周六「九九國民體育日」當天13處免費運動場館的資訊如下：
竹北國民運動中心：當日6點-22點免費開放3樓健身房，無須預約。新竹縣游泳館：當日6點-22點游泳池單次入場全天免費，無須預約。
新竹縣體育場：當日8點-22點桌球室開放四桌免費使用，須配合現場登記，每桌以1小時為限。竹北市三民網球場：當日6點-22點無須預約，該場僅3面球場可以使用，尚有1面為當日有教學使用。
竹北溜冰場當日8點-22點若人潮較多，依現場認養單位協調安排分流使用。竹東鎮羽球館：當日6點-12點;13點-21點，兩個時段採預約登記。竹東鎮立網球場（竹東網球場、中正網球場）當日6點-10點;14點-18點免費入場，無須預約。
關西鎮中正網球場: 當日6點-21點免費入場，無須預約。湖口鄉立SPA游泳池:當日6點-11點30分;13點-20點30分免費入場，無須預約。
新埔鎮壘球場：當日天開放，無須預約。五峰鄉多功能體育館：當日8點-17點免費入場，無須預約。尖石鄉綜合運動場：當日8點-17點免費入場，無須預約。尖石鄉鐵嶺風雨球場：當日8點-17點免費入場，無須預約。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言