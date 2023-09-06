響應國民體育日 新竹縣這13公共體育設施本周六免費入場

響應9月9日國民體育日，新竹縣多處公共體育設施在9日當天推出免費入場方案，有游泳、健身、網球、桌球、羽球等多元運動項目可供選擇，新竹縣長楊文科邀請民眾呼朋引伴、全家大小共襄盛舉，一起運動顧健康。

楊文科表示，有鑑於運動是國民健康的基石，近年來更新校園運動設施、新建風雨球場，還有打造全齡化特色公園，新建竹北國民運動中心、竹東全民運動館、湖口王爺壟運動公園等場館，以及升級新月沙灣遊憩區設施等等。日前《遠見雜誌》2023運動縣市排行榜，新竹縣勇奪「體育運動經費總額」一般縣市組第一名的佳績，成為「運動投資之都」。

新竹縣政府教育局公佈本周六「九九國民體育日」當天13處免費運動場館的資訊如下：