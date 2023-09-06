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竹塹奧斯卡停辦 主辦方：竹市影博館休館無法使用

中央社／ 新竹市6日電

由竹塹文教基金會舉辦的新竹市竹塹奧斯卡活動宣布停辦，原因包括新竹市影像博物館休館無法使用。市府表示，因影博館經營廠商解約，已回歸市府自營，預計年底才會再開館。

竹塹文教基金會昨天在臉書（Facebook）粉絲專頁「第6屆2023竹塹奧斯卡」發布「停止辦理公告」，原因包括投稿件數遠低於歷屆，加上新竹市文化影像地標、也是長期合作協辦的新竹市影像博物館休館，經慎重討論決定停辦，投件作品將原封不動寄回給創作者。

自稱為投件者的網友留言表示，影展一開始徵件就應進行到底，是對投件人的基本尊重，更是對影展本身信譽的維持，認為投稿件數少，不應是停辦理由。也有網友說，在截稿後才通知停辦，不僅造成影像記錄者傷害，也對新竹縣市有很大傷害。

竹塹文教基金會向中央社記者表示，因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，竹塹奧斯卡活動已停辦多年，原訂今年恢復舉辦，於5月開始收件至8月31日，但收件數僅20多件，較歷屆70、80部作品少了很多。

竹塹基金會表示，此外，8月初才得知竹市影博館的營運廠商將解約，市府接手營運需交接程序，不清楚何時才能順利開館，因此決議停辦，預計明年續辦竹塹奧斯卡，並以短片、關懷地方及特定主題等方式徵件，盼吸引更多創作者參與。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，新竹市影像博物館近年成為網紅、文青聚集地，顯然這屆的新竹市政府未提供友善環境，讓委外營運廠商提前解約，而新竹市長高虹安對此卻視而不見，是新竹市發展的停滯黑暗期。

楊玲宜說，高虹安應解決市政問題，將轄內的活動空間做妥善管理與營運，但高虹安上任至今，卻讓人有「還是立委」的角色錯亂感，呼籲高虹安專心市政，做好自己本分。

時代力量新竹市議員蔡惠婷說，新竹市文化局收回影博館，就應要有能力正常營運，連續舉辦多年的竹塹奧斯卡活動是由竹塹文教基金會獨資舉辦，若因此停辦，未來想再接續會有困難，呼籲市府盡快清點交接、回復營運，並好好檢討，勿讓其他活動也被迫消失。

新竹市文化局向中央社記者表示，新竹市影博館民國109年7月6日與鴻梅文創志業股份有限公司，依促參法簽定委託營運管理契約，以「或者光盒子」為名營運至今，業者7月發函向文化局反映，近期營運團隊人事變動，且幅度甚鉅，餐飲空間團隊組建陷入困難，函請文化局同意合意終止契約。

文化局表示，委外營運團隊解約後，文化局研擬配套因應，規劃營運方針，館舍已回歸市府自營，現正進行點交作業，預計今年底重新開館，仍歡迎竹塹奧斯卡活動主辦單位能持續合作，共創新竹市影像文化永續發展。

文化局 高虹安

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