高虹安訪日本岡山慶雙方締結姊妹市20周年 獲日媒報導

新竹市長高虹安4日至8日率市府團隊飛往日本考察參訪，昨天5日拜會岡山市長大森雅夫、岡山市議會議長田口裕士及岡山市·新竹市友好都市議員連盟會長二嶋宣人，雙方歡慶2市締結姊妹市20周年。竹市府今天指出，此交流獲「山陽新聞」、「RNC西日本放送」、「RSK山陽放送」等日媒報導。

「RNC西日本放送」為電視新聞，報導內容指出，新竹市距離桃園機場約1小時車程，且桃園市也有了直飛岡山機場的航班。新竹除了以玻璃工藝品而聞名外，IT產業更是世界最尖端。此外，報導也預告，新竹市舞蹈團11月將到訪岡山，參加岡山市藝術節。

「山陽新聞」報導提及，大森雅夫市長談及新竹市IT產業時，表示「希望在經濟、文化等領域進一步合作」，加深兩個城市之間的聯繫，同時指出今年11月將率團回訪竹市。

「RSK山陽放送」則以「與岡山友好交流20年後，台灣新竹市友好訪問團時隔6年再次歸來」為題報導，回顧雙方於2003年簽署姊妹市協議，並表示此次因受新冠肺炎影響，新竹市時隔6年再次出訪，雙方就文化、教育等面向進行交流。

新竹市政府指出，今年適逢新竹市與岡山市締結姊妹市20周年，高虹安訪日參與紀念周年活動，彰顯鞏固城市外交的重要性，獲日媒報導，登上國際版面。高虹安表示，新竹市有許多日治時代就留下的建築物，希望未來能夠向岡山市學習，把觀光產業與城市歷史文化努力行銷推廣到全世界。

高虹安也在臉書分享訪日心得，提到此行是為讓台日友誼能結果更深、走得更遠。在晚上的交流餐敘上，體驗岡山的傳統巫拉舞（也稱溫羅舞）渲染力，接下來也會在岡山市民親善團11月來訪時，感受到新竹市那魯灣原民的舞蹈魅力與活力，相信雙方都非常期待。

竹市府指出，此次訪日考察包含觀光、商圈、科技、動物保育等行程，後續將前往茨城縣筑波市考察科技產業機構，參訪當地指標性研究中心，拓展與竹市產業交流合作機會，並實地走訪姐妹園東武動物公園，透過交流希望作為未來新竹市立動物園區優化設計參考。