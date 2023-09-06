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桃吉林路拓寬快2年一再延宕影響交通 這原因影響期程

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢吉林路道路拓寬工程一再延宕，台電如能趕辦於10月完成電纜下地工作，桃園新工處將配合趕工於12月底前完成開放通行。記者翁唯真／攝影
桃園中壢吉林路道路拓寬工程一再延宕，台電如能趕辦於10月完成電纜下地工作，桃園新工處將配合趕工於12月底前完成開放通行。記者翁唯真／攝影

桃園中壢吉林路為連繫中壢工業區的重要道路，不過文中路二段至松江南路間吉林路僅有2線道，市府於2021年規畫拓寬為雙向4線道，以紓解車流。市議員謝美英表示，中壢區吉林路拓寬2021年底動工，完工日期一再跳票，住戶、店家相當不便，用路人也怨聲載道。

桃園市新建工程處工務科長張巍霈回應，因工程須由台電施作電桿下地，目前雖已完成下地管路埋設仍尚需辦理松江南路至文中路二段進線停電及拔桿作業，台電如能趕辦於10月完成電纜下地工作，新工處將配合趕工於12月底前完成開放通行。

中壢吉林路為通往省道1號替代道路文中路及桃47線文化路的主要幹道，不過文中路二段至松江南路間既有道路狹窄僅2線道，該路段又鄰近中壢工業區及中壢交流道，上下班尖峰時段車流量大。市府將原僅10公尺寬既有道路拓寬為18公尺寬雙向共4車道，提高道路行車品質及服務水準，拓寬總長度約1500公尺，並一併改善人行步道。

店家反映，施工這麼久造成沿線嚴重塞車，施工器具也都擺在路邊，除了有礙觀瞻，更增危險性。

謝美英說，市府打造工業區後花園道路，完工日期從今年4月變成今年9月，現在又變成今年12月，讓人擔心完工日期會一再延宕。工程延宕是因為同步電桿地下化，電桿全面下地後，路面還需重新鋪設。呼籲市府加強各單位橫向連繫，隨時掌握工程進度。施工陣痛期應該充分說明狀況，減少大家的不便。

張巍霈說，工程於2021年12月開工，原定今年4月完工，但因工程須由台電施作電桿下地，台電原預計今年8月完成，不過台電雖已完成下地管路埋設，仍尚需辦理松江南路至文中路二段進線停電及拔桿作業，確定無法於年8月底完成，目前持續協請台電趕辦電纜下地施工作業，台電如能趕辦於10月完成電纜下地工作，新工處將配合趕工於12月底前完成開放通行。

桃園中壢吉林路道路拓寬工程一再延宕，台電如能趕辦於10月完成電纜下地工作，桃園新工處將配合趕工於12月底前完成開放通行。記者翁唯真／攝影
桃園中壢吉林路道路拓寬工程一再延宕，台電如能趕辦於10月完成電纜下地工作，桃園新工處將配合趕工於12月底前完成開放通行。記者翁唯真／攝影

台電 車道 塞車

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