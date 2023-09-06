苗栗火車站增設電扶梯工期太久？ 台電說人力經費待克服

台灣鐵路局苗栗車站增設6座電扶梯案進度曝光，預計2025年底完工，立委沈發惠辦公室認為耗時太久，要求配套在東站1樓加開進出站匣門，方便旅客進出，但台鐵回應人力、經費有困難待克服。

苗栗車站跨站式站房2013年10月啟用，考量車站以北一直有市區高架的構想，售票口及進、出站匣門在3樓，並設置4座電梯，但沒有電扶梯，迭遭抱怨動線不友善老人及身心障礙者，必須先上3樓再下到1樓第一、第二月台搭車，沈發惠辦公室最近辦理會勘，研議改善之道。

沈發惠辦公室主任陳詩弦、秘書連森裕、縣議員徐筱菁，及台鐵局台中運務段長蔡鎮霖等人會勘，台鐵提具「苗栗站增設電扶梯及既有雨遮整建工程」，目前委外建築師完成基本設計審查修正，將增設6座電扶梯，及整修第一、第二月台老舊雨遮。

台鐵預訂期程，今年底完成細部設計及預算編列，明年4月工程招標公告，如果順利決標，明年7月開工，工期約1年半，預計2025年底完工，並向縣政府申請變更使用執照。

連森裕說，施工期間太久，會勘要求火車站必須有臨時改善計畫，建議在東站1樓第一月台，增設可供進、出站閘門，及簡易售票設備，方便鄉親進出，但因涉及人力、經費部分，台中運務段回應有困難，立委辦公室將請台鐵評估可行性，並持續協助關注。

苗栗火車站指出，目前東站1樓閘門，每天上午8點至晚上8點，南下列車靠站時，派員並提供旅客出站，如果開放進出站，第二月台勢必比照，人力及設備都將會有問題。