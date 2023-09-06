桃園首創「雙色溫路燈」 車禍肇事率降3成、最快2026年推全市

桃園2021年率先全國推出「雙色溫路燈」，行經路口的路燈從黃燈改為白燈，透過色偏差提醒用路人注意。市府養工處今天在市政會議公布試辦成果，其中，桃園區經國路換裝路燈後，夜間肇事率減少3成。市府表示，全市已有218處路口設置雙色溫路燈，今年8月起將陸續配合全市重劃區工程、易肇事路口及重要路口換裝，最快在2026年推行至全市。

養工處2019年起推動「桃園市全面換裝節能路燈暨維護案」，並於2020年完成換裝全市16.2萬盞路燈為智能LED路燈。養工處長劉軍希表示，為使路燈再進化，跨域整合交通安全，養工處導入「人因視覺理論」，試辦建置路口雙色溫路燈，藉由路燈色溫變化，以「路段為黃光，路口改為白光」為換裝原則，提升斑馬線區域明亮程度，讓行人通過路口時更容易被看見。

以桃園區經國路為例，市府2021年3月針對當地12處路口換裝73盞中色溫白光路燈，夜間肇事案件從換裝前（2020年3月至2021年2月）的33件逐年下降，至換裝後第2年（2022年3月至今年2月）已降低為23件，比率達30%。

工務局長汪在宙表示，目前全市已有218處路口建置雙色溫路燈，養工處今年7月啟動雙色溫燈具備料及廠驗程序，並規畫在今年8月至2026年6月配合全市重劃區工程、易肇事路口及重要路口進行換裝；2026年7月至2027年6月配合PFI（民間參與模式）路燈案第2輪全市燈具更新時，會一併將雙色溫路燈推行至全市。

市長張善政表示，路口雙色溫路燈具開創性，值得鼓勵；他也指示養工處換裝雙色溫路燈時，除考量路燈維管合約外，應同時檢視各路口的肇事率，若特定路段肇事率較高，即便相關合約尚未到期，也可考慮提早更換，市府會在經費上多加支持。