陳椒華控監察院涉登載不實 民房遭強拆不排除提出控告

時代力量立委陳椒華今天說，自己近日接獲陳情，有民眾申請合法土地鑑界，然而卻被地政事務所隱瞞，導致法院做出錯誤判決，監察院明知有鑑界複丈圖，依然在報告刊載沒有土地鑑界，明顯違反公務員登載不實罪，因此居民不排除提出控告。

陳椒華上午與受害者在立法院舉行記者會，陳椒華表示，我國憲法主張保障人民財產權，但是卻屢見因為土地鑑界的不實錯誤，或者司法不公而使人民居住房舍面臨被拆除的安全威脅，然而在地政人員鑑界不實、官官相護下，即使受害者尋求司法救濟，時常難以得到公正審理。

陳椒華說明，她在近日接獲陳情，有民眾在2003年申請合法土地鑑界，竟然被竹北地政事務所隱瞞，導致法院做出錯誤判決，地主蓋房時申請土地鑑界，監察院明知有鑑界複丈圖，但是在報告文字依然登載沒有土地鑑界，明顯違反刑法第213條的公務員登載不實罪。

台灣公民財產權益保障協會理事長曾莉蓁指出，2003年鑑界的界樁鋼釘在水溝邊緣，2012年竟然被移到水溝邊緣南側約5公尺處，自己依法鑑界後再蓋建物，然而竹北地政事務所發函欺騙法院，主張沒有土地鑑界，只有建物測量，提供假的證物給法院，很明顯是做假帳。

陳椒華說明，有關竹北地政事務所作假證及登載不實，違反刑法第213條及168條，可處1年以上、7年以下有期徒刑，而監察院明知有土地鑑界複丈，仍然在報告登載沒有土地鑑界的假內容，違反公務員登載不實罪。

陳椒華表示，對於陳情人要控告竹北地政事務所，請新竹地方法院執行拆屋還地、暫緩執行，而針對不實協助指界，涉嫌公文書不實登載，居民不排除提出控告違反刑法213條，自己要求清水地政事務所不能不實指界。