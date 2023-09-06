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營養午餐品質遭檢討 張善政：虛心接受不計較前朝執政

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市營養午餐品質遭審計處檢討，市長張善政今在市政會議表示，不會計較過去3年是前朝執政，會虛心接受提醒。記者朱冠諭／攝影
桃園市營養午餐品質遭審計處檢討，市長張善政今在市政會議表示，不會計較過去3年是前朝執政，會虛心接受提醒。記者朱冠諭／攝影

桃園市審計處近期發現，桃園市學校外訂盒餐比率高於全國，且近3年度都沒有增設廚房案件，要求提升營養午餐品質。市長張善政今在市政會議表示，不會計較過去3年是前朝執政，會虛心接受審計處的提醒，近來進口雞蛋爭議多，也會要求衛生局等局處加強食安，讓小朋友營養午餐吃得健康安心，家長也有信心。

根據審計處報告，桃園市111學年度辦理營養午餐的國中小共計242校，其中，外訂學校83校，占34.3％，較全國平均20％高出14.3％。審計處抽驗中央廚房供應營養午餐學校食物內容，也發現30校的部分食物種類配置未達營養基準。

對此，教育局回應，目前正在籌畫或建置中的5所新建校（青園國小、環北國中、文青國中小、潮音國小、仁德國小）皆有規畫廚房硬體及設備；桃園現在也有50位營養師，會檢討每天的菜單是否符合各項營養基準的要求。

「只要人家提醒過去有哪些需要注意的地方，都會虛心接受。」張善政表示，過去3年是前朝執政，但他不會特別計較，新市府上任已超過半年，雖市府調查，過去半年桃園營養午餐滿意度有超過9成，還是要留意審計處的提醒。

張善政表示，訂餐盒的品質不及於學校廚房自己的午餐，理想上如果規模夠的話，學校自設廚房準備營養午餐當然比較好；這個學期開始，市府也已將營養午餐餐費提高3元，從45元提升到48元，盼提升營養午餐品質。

張善政表示，提高營養午餐補助是一回事，營養午餐的內容、品質還是要注意，希望農業局能配合，讓營養午餐可多採用在地食材，另方面食品安全跟衛生局有關，尤其最近進口雞蛋被查到有動物用藥違規情形，針對進口食材的食安也要加強，顧好營養午餐的安全和品質。

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