繼湖口德盛溪…北勢溪也飄死魚 竹縣環保局追查確認關聯

新竹縣湖口鄉德盛溪前天遭染料廢液染成藍色，溪流沿線魚群翻肚，迄今尚未撈除完畢，沒想到湖口鄉另外一條重要的河川北勢溪，昨天下午也出現魚群暴斃情況。湖口鄉長吳淑君循線追查，發現死魚疑似由德盛溪飄來，新竹縣環保局表示，北勢溪水位很低、溶氧也低，今早已派員調查水路流向，是否與德盛溪有關聯。

信勢村長陳國堯昨天下午發現，北勢溪信勢段雖然沒出現「藍色多腦河」，但突然出現大量魚群暴斃，湖口鄉長吳淑君循線追查，發現原來死魚疑似是從德盛溪經由支渠水閘門匯流到北勢溪。

新竹縣環保局表示，昨天下午3點多接獲民眾陳情北勢溪信勢段有大量魚群暴斃，派員現場查看該處水位極低，檢測水質pH7.38、水溫29.9度、溶氧0.57mg/L，並採取水樣檢驗COD及重金屬，同時也到上游查看水色皆無異常。

環保局表示，由於北勢溪昨日確認水位很低、溶氧也低，推測可能是造成魚群暴斃原因，但因鄉長吳淑君發現死魚是從德盛溪經由支渠水閘門匯流到北勢溪，環保局今早也派員到現場判斷水路流向跟德盛溪有無關聯。