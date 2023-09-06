注意囉！新竹縣市共3.5萬戶 19日白天停水9小時

台灣自來水公司第三區處寶山給水廠為辦理寶山淨水場2000KW發電機設備改接作業及今年度寶山淨水場高低壓電力設備定期檢測將停電施工，預計19日上午8點起將停水9小時，停水範圍涵蓋新竹市、新竹縣竹東鎮、寶山鄉部分區域共3萬5千戶停水，提醒用戶注意。

停水區域包含新竹市東區的金山里、科園里、仙水里、明湖里、柴橋里、園區三期（含周邊巷弄），以及香山區東香里、香村里、茄苳里、美山里、朝山里、海山里、鹽水里、大湖里、內湖里、南隘里、中隘里（含周邊巷弄）。

新竹縣停水區域有竹東鎮的三重里、二重里、柯湖里（含周邊巷弄），以及寶山鄉/山湖村、寶山村、油田村、三峰村、大崎村、雙溪村、雙新村、新城村、寶斗村、深井村（含周邊巷弄）。

台水公司第三區管理處指出，新竹縣市停水戶數約3萬5248戶，停水時間為19日上午8點起至19日下午5時止，共計停水9小時（含復水時間）。

台水公司提醒，水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，容易因馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞成造成火災；易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。

另也提醒若用戶建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸汙染發生。台水公司24小時免費服務專線請撥1910。