竹縣自駕公車 載客測試

新竹縣自駕車實驗計畫2年來維持零事故傲人成績，更是台灣首度在市區道路測試的自駕公車，前天計畫進入載客服務驗證階段（PoS），堪稱新里程碑，現階段雖僅邀請具交通運輸專業的產官學團體試乘，不過新竹縣府目標未來希望開放一般民眾也能體驗，完善台灣的自駕車產業發展。

竹縣自動駕駛實驗車是全國第一個在高運量混流市區道路測試的實驗計畫，據交旅處查證，在竹北市區運轉2年來未發生事故，足見台灣自駕車技術已具一定成熟度，雖試驗過程中曾發生車輛轉彎、靠站不夠平順的問題，不過團隊都已一一克服，因此決定展開載人測試。

竹縣自駕公車2021年4月首次上路，路線往來高鐵新竹站與AI智慧園區之間，全程約8公里，目前已有4輛原型車投入測試，不過不開放立位，前天上路的載客服務測試首階段也僅限受邀的政府部門、企業，以及交通、車輛相關科系的大學團體，希望收集試乘者的建議，作為未來計畫推動方向。

新竹縣長楊文科表示，竹縣擁有完整科技產業鏈，這次自駕車實驗計畫不僅為在地運輸需求提出創新服務，並可促進自駕車相關產業技術發展及提升智慧科技產業價值，期許自駕車相關技術及服務可繼續往前推進發展，實現科技化的智慧城市。