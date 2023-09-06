聽新聞
test
0:00 / 0:00

德盛溪魚屍發臭 潤泰今提3補救措施

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
竹縣湖口鄉長吳淑君昨天指出，魚屍發臭使溪水變成黑色，蒼蠅還到處飛，衝擊當地環境衛生和溪流生態。圖／吳淑君提供
竹縣湖口鄉長吳淑君昨天指出，魚屍發臭使溪水變成黑色，蒼蠅還到處飛，衝擊當地環境衛生和溪流生態。圖／吳淑君提供

新竹縣湖口鄉德盛溪前天遭桃園市潤泰楊梅廠染料廢液染成藍色，湖口鄉長吳淑君昨天上午勘查發現，魚屍經曝曬發臭長蟲，但打撈卻緩不濟急；業者承諾，將以最快速度清除魚屍並進行生態復育，另提供受害居民飲用水、對二期稻作受汙染部分負起全責。

竹縣環保局昨也立即知會桃市環保局，要求業者盡速完全清除溪內死魚，恢復溪流原狀。業者則到湖口鄉公所溝通善後處理，吳淑君說，業者承諾今上午9點半前，交出善後處置書面資料，另提出上述3點補救措施。

吳淑君質疑，昨天氣溫驟升、天氣炎熱，魚屍發臭使溪水變成黑色，蒼蠅還到處飛，已衝擊當地環境衛生和溪流生態，業者只有派幾名移工打撈，汙染範圍長達10幾公里何時能撈完？根本緩不濟急，「大企業說要負責是這種做法嗎？」並揚言到竹縣環保局抗議。

吳淑君說，汙染事件後，業者連句道歉都沒有，下游有取用地下水的民眾，只能先買礦泉水使用，業者也沒慰問，她已向桃園市長張善政和新竹縣長楊文科反映。

潤泰公司昨發聲明表示，楊梅廠108年歇業至今，並無生產活動；因歇業須辦理廢水解列程序，相關工程委由台塑能源科技公司處理，9月4日廠商回報因颱風因素有部分汙水溢流情事發生，公司已督促廠商妥善處理，防止事件再度發生。

新竹

延伸閱讀

桃園捷運綠線機廠工程費恐墊高8億 綠營議會黨團說話了

潤泰楊梅廠染藍溪今仍有死魚及汙水 環保局三度告發

楊梅一號社宅「這」原因延宕半年 預計明年4月起租

鬼門關前救回多人 竹縣消防局光明高救隊獲全國金心獎

相關新聞

急轉彎！苑裡鬼門關夜市 換人續辦

苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」市場委員會前天喊停辦，引發地方反彈，但昨天下午苑裡百年老市場災後重建自救會正式申請路權通過接手...

航空城未見設校 地方憂無校可讀

桃園航空城計畫重建範圍內有文教用地，但尚無設校規畫，地方憂心家園重建後，孩子要到外地念書，相當不便，呼籲市府超前部署。教...

楊梅一號社宅月底驗收 明年初抽籤

桃園楊梅一號社宅規畫住宅棟，提供3種房型共216戶住宅，原定今年3月完工，不過受疫情及缺工料影響，導致工程延宕半年，預計...

德盛溪魚屍發臭 潤泰今提3補救措施

新竹縣湖口鄉德盛溪前天遭桃園市潤泰楊梅廠染料廢液染成藍色，湖口鄉長吳淑君昨天上午勘查發現，魚屍經曝曬發臭長蟲，但打撈卻緩...

竹縣自駕公車 載客測試

新竹縣自駕車實驗計畫2年來維持零事故傲人成績，更是台灣首度在市區道路測試的自駕公車，前天計畫進入載客服務驗證階段（PoS...

桃園捷運綠線機廠工程費恐墊高8億 綠營議會黨團說話了

國民黨桃園市議員朱珍瑤今天上午開記者會，指行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內將捷運綠線北機廠由G13a站遷往大園區滲眉埤，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦