德盛溪魚屍發臭 潤泰今提3補救措施

新竹縣湖口鄉德盛溪前天遭桃園市潤泰楊梅廠染料廢液染成藍色，湖口鄉長吳淑君昨天上午勘查發現，魚屍經曝曬發臭長蟲，但打撈卻緩不濟急；業者承諾，將以最快速度清除魚屍並進行生態復育，另提供受害居民飲用水、對二期稻作受汙染部分負起全責。

竹縣環保局昨也立即知會桃市環保局，要求業者盡速完全清除溪內死魚，恢復溪流原狀。業者則到湖口鄉公所溝通善後處理，吳淑君說，業者承諾今上午9點半前，交出善後處置書面資料，另提出上述3點補救措施。

吳淑君質疑，昨天氣溫驟升、天氣炎熱，魚屍發臭使溪水變成黑色，蒼蠅還到處飛，已衝擊當地環境衛生和溪流生態，業者只有派幾名移工打撈，汙染範圍長達10幾公里何時能撈完？根本緩不濟急，「大企業說要負責是這種做法嗎？」並揚言到竹縣環保局抗議。

吳淑君說，汙染事件後，業者連句道歉都沒有，下游有取用地下水的民眾，只能先買礦泉水使用，業者也沒慰問，她已向桃園市長張善政和新竹縣長楊文科反映。

潤泰公司昨發聲明表示，楊梅廠108年歇業至今，並無生產活動；因歇業須辦理廢水解列程序，相關工程委由台塑能源科技公司處理，9月4日廠商回報因颱風因素有部分汙水溢流情事發生，公司已督促廠商妥善處理，防止事件再度發生。