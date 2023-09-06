聽新聞
test
0:00 / 0:00

楊梅一號社宅月底驗收 明年初抽籤

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園楊梅一號社宅受疫情及缺工料影響，工程延宕半年，預計9月底前竣工後驗收，明年3月底入住、4月起租。圖／桃園市住發處提供
桃園楊梅一號社宅受疫情及缺工料影響，工程延宕半年，預計9月底前竣工後驗收，明年3月底入住、4月起租。圖／桃園市住發處提供

桃園楊梅一號社宅規畫住宅棟，提供3種房型共216戶住宅，原定今年3月完工，不過受疫情及缺工料影響，導致工程延宕半年，預計9月底前竣工後驗收，明年3月底入住、4月起租。

斥資逾13億元興建的楊梅一號社宅位在楊梅區金龍一路及金龍三路上，鄰近埔心公園，基地面積約1萬6千平方公尺，工程分為地下2層、地上15層的住宅棟及地上4層的公共服務棟，2020年開工，公共服務棟已完成驗收並點交給使用單位，住宅棟原定今年3月完工，卻因缺工料影響延宕半年。

市府住宅發展處表示，楊梅一號社宅工程進度已達99.46%，目前正施作庭院景觀、室內裝修及機電等工程，預計本月底能完成並開始驗收。

住發處說，楊梅一號社宅將提供3種房型共216戶住宅，一房型室內18至19坪72戶、二房型室內32至33坪80戶及三房型室內43至44坪64戶；目前規畫明年初辦理看屋與抽籤作業，預計明年3月底開始入住、4月1日起租。

除楊梅一號社宅，由國家住都中心興辦的「埔心安居」社宅，工程今年6月底已決標，預計2027年完工，後續將提供套房型198戶、二房型198戶、三房型90戶，共486戶讓民眾申請。

住發處說，目前楊梅一號社宅旁還有一塊現況為綠地二期用地，後續將待楊梅一號與埔心安居的入住狀況及當地住房需求，評估是否再興建社宅。

社宅 疫情

延伸閱讀

潤泰楊梅廠染藍溪今仍有死魚及汙水 環保局三度告發

楊梅一號社宅「這」原因延宕半年 預計明年4月起租

北市社宅青銀換居租期延長 長者直呼「有電梯好方便」

楊梅廠廢水外洩事件 潤泰全這樣說

相關新聞

急轉彎！苑裡鬼門關夜市 換人續辦

苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」市場委員會前天喊停辦，引發地方反彈，但昨天下午苑裡百年老市場災後重建自救會正式申請路權通過接手...

航空城未見設校 地方憂無校可讀

桃園航空城計畫重建範圍內有文教用地，但尚無設校規畫，地方憂心家園重建後，孩子要到外地念書，相當不便，呼籲市府超前部署。教...

楊梅一號社宅月底驗收 明年初抽籤

桃園楊梅一號社宅規畫住宅棟，提供3種房型共216戶住宅，原定今年3月完工，不過受疫情及缺工料影響，導致工程延宕半年，預計...

德盛溪魚屍發臭 潤泰今提3補救措施

新竹縣湖口鄉德盛溪前天遭桃園市潤泰楊梅廠染料廢液染成藍色，湖口鄉長吳淑君昨天上午勘查發現，魚屍經曝曬發臭長蟲，但打撈卻緩...

竹縣自駕公車 載客測試

新竹縣自駕車實驗計畫2年來維持零事故傲人成績，更是台灣首度在市區道路測試的自駕公車，前天計畫進入載客服務驗證階段（PoS...

桃園捷運綠線機廠工程費恐墊高8億 綠營議會黨團說話了

國民黨桃園市議員朱珍瑤今天上午開記者會，指行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內將捷運綠線北機廠由G13a站遷往大園區滲眉埤，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦