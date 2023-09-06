急轉彎！苑裡鬼門關夜市 換人續辦

苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」市場委員會前天喊停辦，引發地方反彈，但昨天下午苑裡百年老市場災後重建自救會正式申請路權通過接手續辦，會長鄭暉煌表示，將偕同苑裡掀海風青年攜手合作，希望能打造示範性環保夜市。

鄭暉煌指出，每年農曆7月29日的大夜市已成為地方傳統習俗特色，苑裡市場委員會前天以擔心發生人群推擠踩踏意外、攤商數量太多難以管控等因素，公告宣布停辦，消息一出，震撼地方，各界都希望有機會續辦。

為避免傳統文化與特色消失，自救會昨天上午緊急向鎮公所申請路權，範圍為天下路與為公路段，並銜接至建國路到世界路，且午後已通過並繳納5萬元保證金。

鄭暉煌說，除保持傳統，也希望讓苑裡年度特色夜市更環保與安全，屆時會設置緊急救護站、滅火器及投保公共意外險等。清潔費與公共意外險部分，將向攤商收取500元，多餘收入捐給鎮公所急難救助用，並公布相關收支明細。

至於去年苑裡火車站前的鬼門關夜市設置馬卡龍漂浮傘、冰條燈等藝術元素裝置，一度成為網美朝聖景點，備受好評，今年公所也將持續辦理。