高虹安出入遭質疑以百萬名車接送 竹市府：非公務車

中央社／ 新竹市5日電

新竹市議員楊玲宜今天說，市長高虹安出入有百萬名車代步接送，其中1輛是保時捷，市府說，為節省市府資源，高虹安行程常請友人協助，各種價位車輛都有，不應用片面資訊惡意解讀。

民進黨新竹市議員楊玲宜今天在臉書表示，先前台北地檢署起訴書中曾提到，根據高虹安的收入與存款，可以說是「財力豐厚」。

楊玲宜說，高虹安的奢侈從交通也可看出來，她出入的座車可說是幾乎都是百萬造價，除了市府配有的1輛Alphard公務車以外，還有4輛私家車，其中有1輛是黑色保時捷。

楊玲宜表示，高虹安出入是以百萬名車代步，而高虹安行程有多神秘，需要5輛車輪流接送。

對此，新竹市政府向中央社記者表示，市府秘書以非公務車輛隨同高虹安執行週末地方行程，為節省市府資源，行程也常會請一同前往的友人協助。市府說，而友人及秘書的車輛包含各種價位，請不應用選擇過的資訊片面解讀來惡意解讀。

高虹安 楊玲宜 新竹

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