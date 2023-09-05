快訊

畫面諷刺！2千萬勞斯萊斯違停搶小黃車位 警方說話了

台南市前議長郭信良涉重劃弊案 法官今晚裁定150萬交保

高階經理人上節目惹禍 金管會開罰投顧60萬、總經理停職半年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園捷運綠線機廠工程費恐墊高8億 綠營議會黨團說話了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運綠線北機廠開發因土質鬆軟需夯實，經費恐再墊高數億元，引發藍綠2黨爭論（示意圖）。記者陳俊智/攝影
桃園捷運綠線北機廠開發因土質鬆軟需夯實，經費恐再墊高數億元，引發藍綠2黨爭論（示意圖）。記者陳俊智/攝影

國民黨桃園市議員朱珍瑤今天上午開記者會，指行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內將捷運綠線北機廠由G13a站遷往大園區滲眉埤，但負責改善埤塘污染的環保局與規劃開發的捷工局沒聯繫好，地基鬆軟無法蓋房子，整個建設工程預估要再墊高6億元到8億元，直批「錯誤政策比貪污更可怕」；對此，桃園市議會民進黨團晚間做出反擊，強調無浪費公帑情形。

桃園市議會民進黨團指出，滲眉埤土壤問題是宇鴻焚化廠違法排放重金屬污染物造成，為解決污染問題及順應地方民意，環保局自2020年進場改善土壤污染並規劃作為桃捷綠線北機廠，整治費用在前市府時期已向宇鴻求償。

另外，環保局工項只負責土壤整治，捷運機廠則由捷運工程局負責。整治過程，捷運機廠設計尚未定案，並無法精確計算所需夯實土壤量。直到2021年滲眉埤污染案經環保局解除列管，捷運工程局才可進場確認結構設計和針對捷運機廠需求進行地質改良。

民進黨團強調，環保局負責污染，捷運局進行地質改良，並非議員所稱的重複施工而浪費公帑。尊重張善政市府針對滲眉埤作為捷運機廠後續作法，政策具有延續性以及階段性任務，但不應有人藉此污衊公務人員努力。

捷運 民進黨 桃園 張善政

延伸閱讀

潤泰楊梅廠染藍溪今仍有死魚及汙水 環保局三度告發

民眾黨挺李全教選立委 綠營批柯與黑金共舞「不演了」

湖口德盛溪遭染藍後魚屍遍布 鄉長不滿業者消極處置

桃園綠捷北機場工程整地 議員批前市府爛攤 冤枉花數億

相關新聞

教養院月餅禮盒賣不到往年一半 苗縣府賣力行銷

中秋節在即，苗栗縣幼安教養院師生手作月餅禮盒，銷售不到往年一半，縣政府認購500盒，縣長鍾東錦等人今天代言行銷，拋磚引玉...

桃園捷運綠線機廠工程費恐墊高8億 綠營議會黨團說話了

國民黨桃園市議員朱珍瑤今天上午開記者會，指行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內將捷運綠線北機廠由G13a站遷往大園區滲眉埤，...

苗栗縣徵才7日頭份市登場 鼓勵「婦」出職場

勞動部推「婦女再就業計畫」，提供家庭因素退出勞動市場180天以上婦女再就業獎勵，苗栗就業中心7日將在頭份市舉辦徵才活動，...

潤泰楊梅廠染藍溪今仍有死魚及汙水 環保局三度告發

新竹縣湖口鄉德盛溪昨遭桃園市潤泰楊梅廠染料廢液染成藍色，桃園市環保局也介入處理，昨要求業者調派水車緊急應變、抽除藍色廢水...

楊梅一號社宅「這」原因延宕半年 預計明年4月起租

桃園楊梅一號社宅規畫住宅棟，提供3種房型共216戶住宅，原定今年3月完工，不過受疫情及缺工料影響，導致工程延宕半年，預計...

苑裡「鬼門關夜市」不喊停 市場重建自救會接手續辦

苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」昨市場委員會喊停辦，引發地方反彈聲浪，但今天下午苑裡百年老市場災後重建自救會正式申請路權通過接...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦