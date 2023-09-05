桃園捷運綠線機廠工程費恐墊高8億 綠營議會黨團說話了

國民黨桃園市議員朱珍瑤今天上午開記者會，指行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內將捷運綠線北機廠由G13a站遷往大園區滲眉埤，但負責改善埤塘污染的環保局與規劃開發的捷工局沒聯繫好，地基鬆軟無法蓋房子，整個建設工程預估要再墊高6億元到8億元，直批「錯誤政策比貪污更可怕」；對此，桃園市議會民進黨團晚間做出反擊，強調無浪費公帑情形。

桃園市議會民進黨團指出，滲眉埤土壤問題是宇鴻焚化廠違法排放重金屬污染物造成，為解決污染問題及順應地方民意，環保局自2020年進場改善土壤污染並規劃作為桃捷綠線北機廠，整治費用在前市府時期已向宇鴻求償。

另外，環保局工項只負責土壤整治，捷運機廠則由捷運工程局負責。整治過程，捷運機廠設計尚未定案，並無法精確計算所需夯實土壤量。直到2021年滲眉埤污染案經環保局解除列管，捷運工程局才可進場確認結構設計和針對捷運機廠需求進行地質改良。

民進黨團強調，環保局負責污染，捷運局進行地質改良，並非議員所稱的重複施工而浪費公帑。尊重張善政市府針對滲眉埤作為捷運機廠後續作法，政策具有延續性以及階段性任務，但不應有人藉此污衊公務人員努力。