潤泰楊梅廠染藍溪今仍有死魚及汙水 環保局三度告發

新竹縣湖口鄉德盛溪昨遭桃園市潤泰楊梅廠染料廢液染成藍色，桃園市環保局也介入處理，昨要求業者調派水車緊急應變、抽除藍色廢水，同時派員清理死魚，並依違反水汙法30條告發，將處3萬元以上300萬元以下罰鍰。不過環保局限期今中午及下午5時處理完畢，廠方皆未完成，遭連續告發，再限期明上午7時完成，否則再次告發。

潤泰全今表示，楊梅廠已於2019年4月26日歇業至今，並無生產活動。因楊梅廠歇業須辦理廢水解列程序，相關工程委由台塑能源科技處理。9月4日廠商回報因颱風因素有部分汙水溢流情事發生，目前已督促廠商妥善處理溢流事件並要求廠商防止事件再度發生。

環保局說，昨事發後，派遣5名稽查員前往稽查，發現藍色廢水流至放流槽，續流至下游德盛溪，汙染河川水體，並令其停止排放並依違反水汙法30條告發，將處3萬元以上300萬元以下罰鍰。