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苗栗縣徵才7日頭份市登場 鼓勵「婦」出職場

中央社／ 苗栗縣5日電

勞動部推「婦女再就業計畫」，提供家庭因素退出勞動市場180天以上婦女再就業獎勵，苗栗就業中心7日將在頭份市舉辦徵才活動，釋出逾400個工作機會，鼓勵民眾把握機會。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心今天發布新聞稿指出，7日的徵才活動邀請力積電、京元電子、慈濟居家長照、高雄空廚等15家廠商參與，提供技術員、工程師、儲備幹部、門市時薪及正職人員、居家照顧服務員、業務專員等逾400個工作機會，6成以上職缺起薪超過新台幣3萬元，另有約3成5職缺工時彈性，適合兼顧家庭與工作需求的婦女。

苗栗就業中心主任楊敬宏表示，為提升女性勞動參與、重返就業並紓解缺工情形，勞動部9月1日推出「婦女再就業計畫」，透過自主訓練獎勵、再就業獎勵及雇主工時調整獎勵等3管齊下，提供家庭因素離開職場180天以上的婦女全時工作，穩定就業3個月後可領取3萬元再就業獎勵，部分工時工作每月薪資達月基本工資1/2以上者，也可領取1萬5000元。

苗栗就業中心說，徵才活動將於7日上午9時至下午1時在頭份市民生里社區活動中心辦理，歡迎女性求職者把握「婦」出職場機會；現場另設有「疫後改善缺工擴大就業專區」，專人協助線上報名勞動部推出的疫後改善缺工擴大就業方案職缺，並代收履歷。

勞動部

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頭份市7日現場徵才逾400個工作機會 6成起薪30K以上

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