楊梅一號社宅「這」原因延宕半年 預計明年4月起租

桃園楊梅一號社宅規畫住宅棟，提供3種房型共216戶住宅，原定今年3月完工，不過受疫情及缺工料影響，導致工程延宕半年，預計9月底前竣工後驗收，預計明年3月底入住、4月起租。

斥資逾13億興建的楊梅一號社宅位在金龍一路及金龍三路上，鄰近埔心公園，基地面積約1萬6千平方公尺，工程分為地下2層、地上15層的住宅棟及地上4層的公共服務棟，自2020年開工，公共服務棟目前已完成驗收並點交給使用單位，而住宅棟原定今年3月完工，卻因缺工料影響延宕半年。

桃園市住宅發展處表示，楊梅一號宅工程進度已達99.46%，目前正施作庭院景觀、室內裝修及機電等工程，預計本月底能完成並開始驗收。

住發處說，楊梅一號宅將提供3種房型共216戶住宅，一房型室內18至19坪72戶、二房型室內32至33坪80戶及三房型室內43至44坪64戶。目前規畫明年初辦理看屋與抽籤作業，預計明年3月底開始入住、4月1日起租。

除楊梅一號社宅外，由國家住都中心興辦的「埔心安居」社宅，工程今年6月底已決標，預計2027年完工，後續將提供套房型198戶、二房型198戶、三房型90戶，共486戶讓民眾申請。

住發處說，目前楊梅一號社宅旁還有一塊現況為綠地二期用地，後續將待楊梅一號與埔心安居的入住狀況，及當地住房需求，評估是再興建社宅。