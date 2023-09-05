快訊

昨放颱風假無風雨跑去K歌 今突降暴雨...台中人哀號：可再放假嗎？

終於回應了！傳披藍袍選中正萬華立委 鍾小平親吐21字

侯友宜提65歲以上長者免健保費 葉金川籲1改革並行

楊梅一號社宅「這」原因延宕半年 預計明年4月起租

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅一號社宅規畫住宅棟，提供3種房型共216戶住宅，原定今年3月完工，不過受疫情及缺工料影響，導致工程延宕半年，預計9月底前竣工後驗收，預計明年3月底入住、4月起租。圖／桃園市住發處提供
桃園楊梅一號社宅規畫住宅棟，提供3種房型共216戶住宅，原定今年3月完工，不過受疫情及缺工料影響，導致工程延宕半年，預計9月底前竣工後驗收，預計明年3月底入住、4月起租。圖／桃園市住發處提供

桃園楊梅一號社宅規畫住宅棟，提供3種房型共216戶住宅，原定今年3月完工，不過受疫情及缺工料影響，導致工程延宕半年，預計9月底前竣工後驗收，預計明年3月底入住、4月起租。

斥資逾13億興建的楊梅一號社宅位在金龍一路及金龍三路上，鄰近埔心公園，基地面積約1萬6千平方公尺，工程分為地下2層、地上15層的住宅棟及地上4層的公共服務棟，自2020年開工，公共服務棟目前已完成驗收並點交給使用單位，而住宅棟原定今年3月完工，卻因缺工料影響延宕半年。

桃園市住宅發展處表示，楊梅一號宅工程進度已達99.46%，目前正施作庭院景觀、室內裝修及機電等工程，預計本月底能完成並開始驗收。

住發處說，楊梅一號宅將提供3種房型共216戶住宅，一房型室內18至19坪72戶、二房型室內32至33坪80戶及三房型室內43至44坪64戶。目前規畫明年初辦理看屋與抽籤作業，預計明年3月底開始入住、4月1日起租。

除楊梅一號社宅外，由國家住都中心興辦的「埔心安居」社宅，工程今年6月底已決標，預計2027年完工，後續將提供套房型198戶、二房型198戶、三房型90戶，共486戶讓民眾申請。

住發處說，目前楊梅一號社宅旁還有一塊現況為綠地二期用地，後續將待楊梅一號與埔心安居的入住狀況，及當地住房需求，評估是再興建社宅。

社宅 桃園

延伸閱讀

北市社宅青銀換居租期延長 長者直呼「有電梯好方便」

湖口鄉溪水遭污染 潤泰全球歇業楊梅廠惹禍將遭罰

影／誇張！颱風天後湖口德盛溪竟染成藍色 鄉長氣跨縣市追凶

議員憂新北社宅長者安心居排擠青年名額？城鄉局：長者目前僅占9%

相關新聞

歡呼兒公益音樂會 盼讓更多人認識生命小鬥士的故事

呼吸對一般人來說是再自然、普通的一件事，但對於一群被稱為「歡呼兒」的孩子來說，呼吸卻是一種奢侈，生命必須仰賴呼吸器才能維...

楊梅一號社宅「這」原因延宕半年 預計明年4月起租

桃園楊梅一號社宅規畫住宅棟，提供3種房型共216戶住宅，原定今年3月完工，不過受疫情及缺工料影響，導致工程延宕半年，預計...

苑裡「鬼門關夜市」不喊停 市場重建自救會接手續辦

苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」昨市場委員會喊停辦，引發地方反彈聲浪，但今天下午苑裡百年老市場災後重建自救會正式申請路權通過接...

竹北國稅局今舉辦頒獎典禮 表揚9家年度績優營業人

為獎勵開立統一發票及積極配合政策使用電子發票，財政部北區國稅局竹北分局今天舉辦頒獎典禮，竹北分局轄區的營業人有27290...

竹市文化局長遭異動去職 臉書留下八個字

新竹市府昨以新聞稿方式發布重大人事異動令，其中包含副市長蔡麗清與文化局長錢康明都將於9月11日去職，錢康明昨除在臉書引用...

湖口德盛溪遭染藍後魚屍遍布 鄉長不滿業者消極處置

新竹縣湖口鄉德盛溪昨遭桃園市潤泰楊梅廠染料廢液染成藍色，湖口鄉長吳淑君今天前往勘查時發現，魚屍在曝曬下開始發臭長蟲，但釀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦