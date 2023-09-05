歡呼兒公益音樂會 盼讓更多人認識生命小鬥士的故事

呼吸對一般人來說是再自然、普通的一件事，但對於一群被稱為「歡呼兒」的孩子來說，呼吸卻是一種奢侈，生命必須仰賴呼吸器才能維持下去，為了給這群孩子加油，新竹縣歡呼兒協會9日將舉辦歡呼兒音樂會及公益義賣，希望大眾用行動支持他們用毅力戰勝人生逆境。

歡呼兒協會說，社會上有一群孩童需要長期依賴呼吸器維持生命，這群每天需要使用呼吸器超過6小時、連續21天以上仍無法脫離的長期呼吸照護兒童，能夠呼吸是一件值得歡欣鼓舞的事情，因此外界以「歡呼兒」來稱呼，更希望社會大眾能給予這群呼吸在一瞬間的生命小鬥士，多一點鼓勵的歡呼。

新竹縣歡呼兒協會理事長胡清源表示，今年正逢新竹縣歡呼兒協會成立15週年，因此特別以「讓愛閃耀為愛呼吸」作為今年度歡呼兒公益音樂會的主題，9月9日當天在新竹縣文化局演藝廳舉辦音樂會，也在文化局演藝廳外的羅馬式圓形廣場進行愛心義賣，並將義賣所得全數捐出，用來幫助更多的歡呼兒家庭。

胡清源說，擁有歡呼兒的家庭，家屬往往在醫療照護知識、技術、資源不足的情況下，還要兼顧兒童各項身體功能、心理復原及適當的教育，對於患童家庭而言，不論是身體、心理、精神及經濟各方面都是沉重的負擔。

因此，期待一年一度的歡呼兒音樂會，除了能讓歡呼兒家庭齊聚一堂互相鼓勵之外，更藉由活動讓社會大眾對歡呼兒能深入的認識與關注，同時能夠獲得更多的協助與支持。歡呼兒公益音樂會下午2點登場，入場方式只需要憑DM入場券入場，也可以現場索票。