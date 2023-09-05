柯文哲新竹家頂樓遭疑違建 柯媽：若不合法就拆

台灣民眾黨總統參選人柯文哲的竹市老家因頂樓加蓋鐵皮遭疑違建，柯文哲母親何瑞英說，79年就蓋好，若不合法接受拆除。竹市府表示，將釐清是否違建，若是會依規列管或排拆。

據新竹市政府都市發展處使用管理科官網資訊，新竹市「新舊違章建築」劃分日期，民國94年12月31日以前建築完成者屬「舊違章建築」，民國95年1月1日以後建築完成者屬「新違章建築」，其中新違章建築經查報認定應強制拆除。

柯文哲母親何瑞英今天接受媒體訪問表示，此透天厝登記於她的名下，早在79年房屋蓋好家人就入住，當時頂樓就是曬衣場，是為避風雨才蓋鐵皮屋。

何瑞英說，過去30多年未有人說過話，但這次因柯文哲要選總統，她卻也變成攻擊目標，實在難過，而她蓋鐵皮是用來曬衣服，也讓頂樓不會太熱。

何瑞英表示，若被相關單位認定為不合法，她接受拆除，但若有不合理的部分，她也會力爭。

對於此處是否為違建，新竹市政府向中央社記者表示，已有獲報於竹市磐石路7巷內某棟建築物涉違章建築1案，今天已通知北區區公所進行查報。

市府說，後續將由都發處依規認定是否為違章建築，若是會依新竹市違章建築拆除優先執行標準規定進行違章建築列管或優先排拆。