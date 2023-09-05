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竹市文化局長遭異動去職 臉書留下八個字

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府昨以新聞稿方式發布重大人事異動令，其中包含副市長蔡麗清與文化局長錢康明都將於9月11日去職。記者王駿杰／翻攝自錢康明臉書
新竹市府昨以新聞稿方式發布重大人事異動令，其中包含副市長蔡麗清與文化局長錢康明都將於9月11日去職。記者王駿杰／翻攝自錢康明臉書

新竹市府昨以新聞稿方式發布重大人事異動令，其中包含副市長蔡麗清與文化局長錢康明都將於9月11日去職，錢康明昨除在臉書引用市府新聞稿外，也寫下「全身而退安全下莊」8個字，讓「被請辭」的傳聞留下想像空間；對此，錢康明回應，因為市府新聞稿用了「活化團隊、穩健施政」8個字，他才會也用8個字回應，沒特別的意思。

錢康明今年3月獲新竹市長高虹安延攬擔任文化局長，他出身藍天空劇團藝術總監劇團，曾擔任高虹安去年市長選舉的競選歌曲創作主題曲及MV，擁有劇團經驗，長期投入兒童劇表演工作，並在台中、東部和中國推廣兒童戲劇，今年兒童藝術節與風城藝術節都是文化局的重要推展活動，錢康明帶領文化局團隊盡心投入，頗受好評。

據了解，因公務體系與文化局轄下業務繁重，除有前朝市府留下的兒童探索館工程未決，還有古蹟委外的廠商包括湖畔料亭及影博館解約，都讓錢康明難以發揮其劇團長才，公務員生態與文化，恐讓性格開朗的錢康明難以適應。

文化局 高虹安

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