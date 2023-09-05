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湖口德盛溪遭染藍後魚屍遍布 鄉長不滿業者消極處置

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
湖口鄉長吳淑君今天前往勘查時發現，魚屍在曝曬下開始發臭長蟲。圖／吳淑君提供
湖口鄉長吳淑君今天前往勘查時發現，魚屍在曝曬下開始發臭長蟲。圖／吳淑君提供

新竹縣湖口鄉德盛溪昨遭桃園市潤泰楊梅廠染料廢液染成藍色，湖口鄉長吳淑君今天前往勘查時發現，魚屍在曝曬下開始發臭長蟲，但釀禍的業者僅派幾名移工下水打撈，根本緩不濟急，質疑「大企業說要負責是這種做法嗎？」並揚言將到新竹縣環保局抗議。環保局也表示，已知會桃園市環保局要求業者盡速清除溪中死魚。

吳淑君指出，德盛溪昨天被汙染後，雖然藍色廢液已沖走稀釋，但大量魚群暴斃屍體未完全清除，今天氣溫驟升、天氣炎熱，魚屍發臭使溪水變成黑色，蒼蠅還到處飛，已衝擊當地環境衛生和溪流生態，但釀禍的業者只有派幾名移工打撈，質疑10幾公里何時才能撈完？

吳淑君也表示，德盛溪汙染事件後，業者連一句道歉都沒有，下游有取用地下水的民眾，只能先買礦泉水使用，但業者都沒有來慰問，她已向桃園市長張善政和新竹縣長楊文科反應，要求盡快進行德盛溪汙染事件後續處置，除了對廠商開罰，更要恢復河流環境，以最快速度移除魚屍。

新竹縣環保局長蕭宏杰也在今天主管會報上表示，昨日汙染事件發生後，桃園市環保局已立即要求業者停止作業，後續也依法裁罰、處分，桃園市環保局也要求業者盡速環境復原，昨日業者也派員到德盛溪清理溪中死魚。

蕭宏杰說，今早新竹縣環保局派員前往查看，發現溪中還有死魚，但溪水顏色已恢復正常，已立即知會桃園市環保局要求業者盡速清除溪內死魚，務必將死魚完全清除、恢復原狀。

新竹縣長楊文科也在主管會報上指示，既然桃竹竹苗已成立區域治理平台，要善加利用平台，將此環保事件處理完畢。

湖口鄉長吳淑君指出，今天氣溫驟升、天氣炎熱，魚屍發臭使溪水變成黑色，蒼蠅還到處飛，已衝擊當地環境衛生和溪流生態。圖／吳淑君提供
湖口鄉長吳淑君指出，今天氣溫驟升、天氣炎熱，魚屍發臭使溪水變成黑色，蒼蠅還到處飛，已衝擊當地環境衛生和溪流生態。圖／吳淑君提供
德盛溪昨天被汙染後，雖然藍色廢液已沖走稀釋，但大量魚群暴斃屍體未完全清除。圖／吳淑君提供
德盛溪昨天被汙染後，雖然藍色廢液已沖走稀釋，但大量魚群暴斃屍體未完全清除。圖／吳淑君提供
新竹縣湖口鄉德盛溪昨遭桃園市潤泰楊梅廠染料廢液染成藍色。圖／吳淑君提供
新竹縣湖口鄉德盛溪昨遭桃園市潤泰楊梅廠染料廢液染成藍色。圖／吳淑君提供

新竹 楊文科

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