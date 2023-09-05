公務機關保守沒創意？桃市府推「提案競賽」盼突破框架
過往公務機關總是被認為缺乏創意、政策保守，桃園市政府為鼓勵員工發揮創意、勇於突破框架，即日起舉辦「你可以改變桃園」創新提案競賽，邀請各機關及區公所員工，針對民眾及城市發展所遭遇的問題，提出創新便民措施或政策方案，期待透過新興科技、法規鬆綁、協同合作等方式，達到「明天的問題，今天解決」的目標。
研考會主委吳肇銘表示，為鼓勵各局處創新思考，運用更智慧的方法解決民眾及城市的問題，在市長張善政的指示下，市府全力推動「智慧桃園」專案，致力提升政府行政效能，運用新興科技優化各項公共服務。
吳肇銘表示，「你可以改變桃園 創新提案競賽」希望激發市府員工的創新思維和能力，鼓勵員工以個人名義或組隊共同提案，並藉由跨機關合作，共同發揮創意解決市政問題。
研考會表示，此次的創新提案共分為「電子化政府」、「跨域治理」、「便民服務」及「永續發展」4大主題，鼓勵員工應用人工智慧、物聯網、區塊鏈等資訊科技進行跨機關業務整合及公私協力，或簡化人民申請案件等流程；創新提案競賽即日起至9月30日受理報名，未來這項競賽也會開放給民眾參與，盼共同成為改變桃園的力量。
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