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公務機關保守沒創意？桃市府推「提案競賽」盼突破框架

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府即日起舉辦「你可以改變桃園」創新提案競賽，邀請各機關及區公所員工，針對市政問題提出方案。圖／桃園市政府研考會提供
桃園市政府即日起舉辦「你可以改變桃園」創新提案競賽，邀請各機關及區公所員工，針對市政問題提出方案。圖／桃園市政府研考會提供

過往公務機關總是被認為缺乏創意、政策保守，桃園市政府為鼓勵員工發揮創意、勇於突破框架，即日起舉辦「你可以改變桃園」創新提案競賽，邀請各機關及區公所員工，針對民眾及城市發展所遭遇的問題，提出創新便民措施或政策方案，期待透過新興科技、法規鬆綁、協同合作等方式，達到「明天的問題，今天解決」的目標。

研考會主委吳肇銘表示，為鼓勵各局處創新思考，運用更智慧的方法解決民眾及城市的問題，在市長張善政的指示下，市府全力推動「智慧桃園」專案，致力提升政府行政效能，運用新興科技優化各項公共服務。

吳肇銘表示，「你可以改變桃園 創新提案競賽」希望激發市府員工的創新思維和能力，鼓勵員工以個人名義或組隊共同提案，並藉由跨機關合作，共同發揮創意解決市政問題。

研考會表示，此次的創新提案共分為「電子化政府」、「跨域治理」、「便民服務」及「永續發展」4大主題，鼓勵員工應用人工智慧、物聯網、區塊鏈等資訊科技進行跨機關業務整合及公私協力，或簡化人民申請案件等流程；創新提案競賽即日起至9月30日受理報名，未來這項競賽也會開放給民眾參與，盼共同成為改變桃園的力量。

桃園市政府即日起舉辦「你可以改變桃園」創新提案競賽，邀請各機關及區公所員工，針對市政問題提出方案。圖／桃園市政府研考會提供
桃園市政府即日起舉辦「你可以改變桃園」創新提案競賽，邀請各機關及區公所員工，針對市政問題提出方案。圖／桃園市政府研考會提供

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