苑裡鬼門關夜市喊卡？鎮公所：有人願接辦將協助

苗栗縣苑裡鎮一年一度的「鬼門關夜市」，已成為當地特色，卻傳出停辦消息引發民眾議論。苑裡鎮公所今天說，已有熱心朋友和攤商表示願意接續辦理，公所樂觀其成將全力協助。

苑裡市場委員會4日公告，顧及民國111年夜市人潮眾多，引發推擠問題，考量民眾安全，「112年苑裡鬼門關夜市暫停舉辦」，對於只剩下10天不到卻突然喊停，感到非常遺憾，但真的「心有餘而力不足」；消息傳出令許多鄉親大嘆可惜。

苑裡鎮長劉育育透過臉書發文表示，公所在協調會中提出的建議，包括醫護站、滅火器設置、投保公共意外險、垃圾分類與減量，另外警方也建議提交活動周邊交通維持計畫等，公所提出的都是軟性建議而非硬性要求。

至於許多鎮民希望由公所主辦活動，劉育育說，鎮公所目前並未編列相關預算可以「主辦」這樣的活動，也沒有法源依據去跟各地來的攤商收取攤位費。

苑裡鎮公所主任祕書鍾永坤今天接受媒體電訪表示，今年鬼門關夜市停辦消息傳出後，陸續接獲許多熱心朋友和攤商有意提出接辦方案，針對公共意外險、垃圾收取、醫護站設置等措施都會進一步規劃，這兩天書面資料就會送到公所，鎮公所將全力給予協助，也樂觀其成，讓活動續辦露出一線曙光。

苑裡鎮市場每逢農曆7月29日「鬼門關」前普渡活動已有約3、40年歷史，入夜後在地市場商家、攤商進駐，自苑裡火車站前為公路延伸到世界路口約數百公尺，整晚燈火通明、人聲鼎沸，宛如大型夜市，數年前因空拍場景被形容為台版「神隱少女」，使得「鬼門關夜市」知名度大開。