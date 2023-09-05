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桃園本土登革+8疫情增溫 大學下周開學前要做好孳清

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市登革熱9月新增8例是過去的1倍多，衛生局加強清潔消毒。圖／桃園市衛生局提供
桃園市登革熱9月新增8例是過去的1倍多，衛生局加強清潔消毒。圖／桃園市衛生局提供

桃園市衛生局今天表示，8月前有5例本土登革熱，9月至昨天（4日）翻倍新增8例，累計13例。新增個案於疾病潛伏期間都有台南旅遊或居住史，其中3名為1家人至台南旅遊，防疫人員已完成疫調孳清與家戶50公尺範圍化學防治工作。

衛生局呼籲大專院校下周開學，各校開學前應做好環境管理，落實「巡、倒、清、刷」，尤其海葵颱風帶來可觀的降雨更應儘速清理低窪積水，避免病媒蚊增生，學生返校後也請做好自主健康管理，有疑似登革熱症狀請盡速就醫。

衛生局說明，9月1日至4日新增8名本土登革熱個案，分布於蘆竹區1名、八德區3名、大溪區2名及中壢區2名，其中八德區3名個案為一家人，8月19日至台南旅遊5日，返回桃園後妻子先出現發燒、全身骨頭痠痛症狀，至醫院快篩確診，先生與小孩採檢後確診，其他5名個案經疫調也都有台南旅遊史。

衛生局提醒，大學開學前要完成校園環境巡查，尤其颱風過境後大雨造成積水或低窪地點；學生返回校園後也請自主健康管理14天，校方加強監測學生健康，出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、骨頭關節痛等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，如經確診，請配合衛生單位告知潛伏期、接觸史等疫調，外出請穿淺色長袖長褲、使用使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑與減少外出，防治登革熱有疑問可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800033355洽詢。

衛生局 登革熱 台南

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