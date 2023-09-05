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苗栗明德水庫勞工育樂中心旅館發照 官民樂觀助攻觀光
苗栗縣政府ROT頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心最近取得旅館證照，打出水漾月明度假文旅招牌，縣府及地方都認為條件得天獨厚，都期待更可以留住遊客消費，有助於觀光商機。
頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心ROT案於前年底簽約25年經營權，業者投入經費整修設施，發展觀光條例落日條款2025年1月22日期限前，最近取得旅館執照，在地明德村長謝文達及縣府文化觀光局長林彥甫等人，都認為是發展觀光利多。
謝文達說，明德水庫鄰近國道1號頭屋交流道，主要聯絡道台13線，交通相當便利，縣府水利處、文觀局等大力投入建設，將會逐步到位，勞工育樂中心旅館新品牌水漾月明度假文旅提供住宿，可以留住客人消費，地方也超前部署，成立明德地方商圈管理協會，聯合店家準備迎接商機。
林彥甫表示，縣府陸續建置明德水庫碼頭區、海棠島，及環水庫自行車等觀光遊憩設施，1、2年內會陸續完成，將是繼三義鄉舊山線鐵道自行車後，一大觀光亮點，明德水庫等苗中地區較缺乏住宿，勞工育樂中心ROT案旅館解決需求。
根據縣府列管重大建設，文觀局明德水庫明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫總經費2億多元，其中碼頭水岸景觀設施改善及日新島景觀優化工程，預計明年初完工，海棠島水陸域設施建構工程，預計今年底完工。
縣府水利處明德水庫自行車暨環湖步道建置計畫總經費約7.5億元，客委會今年6月核定匡列2.5億元，將優先推動南岸3.3公里，基本設計送審中，規畫2025年底完工。
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