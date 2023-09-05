快訊

賣爆了！華為Mate 60 Pro供應鏈曝光 國產化率逾90%

總裁任正非：華為是儲備人才 不儲備美元

上百例中國「遊客」跑進美軍基地，潛在間諜隱憂？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗明德水庫勞工育樂中心旅館發照 官民樂觀助攻觀光

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府ROT頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心最近取得旅館證照，打出水漾月明度假文旅招牌，縣府及地方都期待有助於觀光商機。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府ROT頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心最近取得旅館證照，打出水漾月明度假文旅招牌，縣府及地方都期待有助於觀光商機。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府ROT頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心最近取得旅館證照，打出水漾月明度假文旅招牌，縣府及地方都認為條件得天獨厚，都期待更可以留住遊客消費，有助於觀光商機。

頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心ROT案於前年底簽約25年經營權，業者投入經費整修設施，發展觀光條例落日條款2025年1月22日期限前，最近取得旅館執照，在地明德村長謝文達及縣府文化觀光局長林彥甫等人，都認為是發展觀光利多。

謝文達說，明德水庫鄰近國道1號頭屋交流道，主要聯絡道台13線，交通相當便利，縣府水利處、文觀局等大力投入建設，將會逐步到位，勞工育樂中心旅館新品牌水漾月明度假文旅提供住宿，可以留住客人消費，地方也超前部署，成立明德地方商圈管理協會，聯合店家準備迎接商機。

林彥甫表示，縣府陸續建置明德水庫碼頭區、海棠島，及環水庫自行車等觀光遊憩設施，1、2年內會陸續完成，將是繼三義鄉舊山線鐵道自行車後，一大觀光亮點，明德水庫等苗中地區較缺乏住宿，勞工育樂中心ROT案旅館解決需求。

根據縣府列管重大建設，文觀局明德水庫明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫總經費2億多元，其中碼頭水岸景觀設施改善及日新島景觀優化工程，預計明年初完工，海棠島水陸域設施建構工程，預計今年底完工。

縣府水利處明德水庫自行車暨環湖步道建置計畫總經費約7.5億元，客委會今年6月核定匡列2.5億元，將優先推動南岸3.3公里，基本設計送審中，規畫2025年底完工。

水庫 自行車 碼頭

延伸閱讀

苗栗府會參訪世客博 客委會：苗栗展區特色多

未舉行記者會、僅發新聞稿宣布竹市副市長人事異動 蔡麗清回應了

議員研判蔡麗清離職原因 竹市府：無需過多揣測

震撼地方！高虹安副市長蔡麗清將去職 議員眾說紛紜

相關新聞

苑裡鬼門關夜市喊卡？鎮公所：有人願接辦將協助

苗栗縣苑裡鎮一年一度的「鬼門關夜市」，已成為當地特色，卻傳出停辦消息引發民眾議論。苑裡鎮公所今天說，已有熱心朋友和攤商表...

桃園本土登革+8疫情增溫 大學下周開學前要做好孳清

桃園市衛生局今天表示，8月前有5例本土登革熱，9月至昨天（4日）翻倍新增8例，累計13例。新增個案於疾病潛伏期間都有台南...

苗栗明德水庫勞工育樂中心旅館發照 官民樂觀助攻觀光

苗栗縣政府ROT頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心最近取得旅館證照，打出水漾月明度假文旅招牌，縣府及地方都認為條件得天獨厚，都期...

13招52式讓虛弱長者安全運動 弘大成立健走杖推廣中心

苗栗地區老年人口已近20％，苗栗市弘大醫院今天26周年院慶同時成立「健走杖推廣中心」及「弘大不倒翁學校」，希望藉由社區健...

桃園綠捷北機場工程整地 議員批前市府爛攤 冤枉花數億

桃園市議員朱珍瑤今天上午指出，108年初鄭文燦還是桃園市長時宣布捷運綠線北機廠由G13a站遷往大園區滲眉埤，當時滲眉埤因...

苗栗縣增設社區教保資源中心 南湖國小及苑裡國小啟用

苗栗縣政府為提供幼兒及其家長優質的教養環境及教學資源，繼永貞國小及福星國小後，112學年度在大湖鄉南湖國小及苑裡鎮苑裡國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦