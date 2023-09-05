桃園市議員朱珍瑤今天上午指出，108年初鄭文燦還是桃園市長時宣布捷運綠線北機廠由G13a站遷往大園區滲眉埤，當時滲眉埤因為已經有土壤汙染問題，捷工局規畫以捷運工程土方回填，但是與負責改善污染的環保局缺乏橫向聯繫，結果環保局花1.38億元「完工」交給捷工局，因為地基強度無法該捷運機場，捷工局一直到張善政上任才由新任局長劉慶豐提出原土壤攪拌水泥提高地基強度，目前已完成近50%，估計完工總經費需要6至8億元。

朱珍瑤強調，如果鄭文燦任內捷運、環保局之間能協調好，設定土壤改善工程必須達到可以興建捷運北機場的強度，就不至於要花到近10億元的經費，再加上有些土方可以使用捷運工程挖掘的土方，或比照航空城開發案引進民間工程土方還能收費，起碼可以省下數億元。雖然是前市府留下的爛攤子，但是市政建設有延續性，張善政團隊一樣要承受，只是不能再像前市府這種作為，也印證錯誤的政策比貪污可怕。

朱珍瑤上午在市議會國民黨團開記者會，抨擊前市府錯誤的政策浪費公帑。環保局水保科科長朱健瑋表示土壤改善工程110年完工，當時只接到負責改善有害土壤的任務，引進含水35%的土方回填，並非汙泥，整治以後交由捷工局，當時是按市長宣布北機場移到滲眉埤以後行事，捷工局事先並未表達工程要引進什麼標準的土方，只知道後續由捷工局接手。

捷工局副總工程師魏光譽說，整件事有時間差，新市府上任後發現滲眉埤地基強度不符合工程標準，有沉陷問題，新市府接手後因此決定另外用水泥混合提高強度，目前進度接近50%，因為地基鬆軟程度不一，總經費估計需要6至8億元。

朱珍瑤說，依據航空城工程開放民間土方進場的規定，每立方米收420元，滲眉埤需填土約30萬噸，約23萬立方米，預計可收入0.97億元。前市府環保局負責整治時引進土方不收費反而要付費，滲眉埤總污染面積約10.8公頃，為全國最大的埤塘整治工程，連同處理被汙染的土方花了約1.38億元整治。據了解要不是新市府團隊接手，接到北機場工程人員反映環保局引進的土含水不合格過於鬆軟，否則恐怕要花更多錢改善。

朱珍瑤指出，2020年8月20日，鄭文燦前往視察整治工程，環保局就說2019年5月起開始整治，以耕犁法方式進行土壤污染改善。由於整治土壤污染改善需要大量乾淨客土，環保局與市府各單位協調公共工程土方媒合，並以分區、分層方式將乾淨客土與污染土方充分進行翻拌，確保土壤污染改善符合整治目標，讓土壤資源可以永續利用。既然是協調公共工程土方媒合，應該是有收入，為何還要支出1.38億元完全沒收入？此外，環保局打包票的整治工程，交給捷工局竟然不能用，捷工局長劉慶豐上任後竟然說要花6至8億元灌水泥進行強化，對於這樣的作法根本暴露前市府政策和執行面都錯誤。